Gefährliche Luft im Flugzeug: Schadstoffbelastung extrem hoch
Dass die Luftfahrt ein ziemlich schmutziges Geschäft ist, ist mittlerweile allseits bekannt. Wie stark die Luftverschmutzung in unmittelbarer Nähe von Flugzeugen beziehungsweise wir stark sie für das Flughafenpersonal und die Fluggästen ist, hat ein französisches Forschungsteam untersucht.
In ihrer Studie kommen das Forschungsteam zum Ergebnis, dass die Schadstoffbelastung im Flugverkehr extrem hoch ist. Die Belastung durch Ultrafeinstaub sei zum Teil mehr als doppelt so hoch wie die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definierten obersten Grenzwerte.
Ultrafeinstaub wird von herkömmlichen Messmethoden oft nicht erfasst. Daher sind so genannten "Ultrafeine Partikel" auch oft nicht von den Gesetzen zur Luftreinhaltung abgedeckt. Als Ultrafeinstaub (UFP) werden jene Partikel bezeichnet, die kleiner als 0,1 Mikrometer (µm) sind - das entspricht 100 Nanometer (nm).
➤ Mehr lesen: Warum dieser Flugbegleiter verzweifelt die Tür zuhält
Luftverschmutzung auf Flughäfen
Das positive Ergebnis der Studie war, dass die Luft in der Flugzeugkabine während des Fluges relativ unschädlich ist. Beim Boarding, beim Rollen zur Startpiste und nach der Landung steigt die Schadstoffbelastung allerdings besonders stark an.
Die Studienautoren führen das auf die hohe Konzentration von Ultrafeinstaub im Bereich der Flughäfen zurück. Sie haben festgestellt, dass auch die Luft in der Nähe der Airports überdurchschnittlich stark durch Ultrafeinstaub belastet ist.
➤ Mehr lesen: Airbus A330 kämpft gegen Wind und bleibt in der Luft stehen
Gesundheitliche Probleme durch Ultrafeinstaub
Ultrafeine Partikel können bei Menschen zu schweren gesundheitlichen Problemen führen und schwere Krankheiten begünstigen. In zahlreichen Studien wurde ein Zusammenhang mit einer erhöhten Lungenkrebsrate, Herzproblemen und hohem Blutdruck festgestellt, heißt es in einem Bericht des Guardian.
Eine Studie aus dem Jahr 2021 hat bemängelt, dass es kaum Untersuchungen gebe, die sich mit der Luftverschmutzung an Airports und dere Auswirkungen auf das Flughafenpersonal auseinandersetzen. Mit ihren aktuellen Forschungsergebnissen will das französische Forschungsteam einen Beitrag dazu leisten und auf die gesundheitlichen Folgen für das Flughafenpersonal und die Fluggäste hinweisen.
➤ Mehr lesen: Lufthansa A340 landet so hart, dass sich der Rumpf verbiegt
Kommentare