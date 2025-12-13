Gefährliche Luft im Flugzeug: Schadstoffbelastung extrem hoch

Die Luftverschmutzung auf Flughäfen ist besorgniserregend hoch. Dies könnte für das Personal und die Fluggäste gesundheitliche Folgen haben.

Dass die Luftfahrt ein ziemlich schmutziges Geschäft ist, ist mittlerweile allseits bekannt. Wie stark die Luftverschmutzung in unmittelbarer Nähe von Flugzeugen beziehungsweise wir stark sie für das Flughafenpersonal und die Fluggästen ist, hat ein französisches Forschungsteam untersucht.

In ihrer Studie kommen das Forschungsteam zum Ergebnis, dass die Schadstoffbelastung im Flugverkehr extrem hoch ist. Die Belastung durch Ultrafeinstaub sei zum Teil mehr als doppelt so hoch wie die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definierten obersten Grenzwerte.

Ultrafeinstaub wird von herkömmlichen Messmethoden oft nicht erfasst. Daher sind so genannten "Ultrafeine Partikel" auch oft nicht von den Gesetzen zur Luftreinhaltung abgedeckt. Als Ultrafeinstaub (UFP) werden jene Partikel bezeichnet, die kleiner als 0,1 Mikrometer (µm) sind - das entspricht 100 Nanometer (nm).

