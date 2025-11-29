Airbus A330 kämpft gegen Wind und bleibt in der Luft stehen (Symbolbild eines Airbus A330)

29.11.2025

Dieses Mal bei den Videos der Woche: Ein unbekannter Fisch, ein Hornissenstich und was Pferde machen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen.

Wenn ein Flugzeug startet, funktioniert das nur in einem bestimmten Winkel. Ist der Anstellwinkel (Angle of Attack) nach dem Take-off zu hoch, kommt es zum Ströumungsabriss und die Maschine fällt wie ein Stein vom Himmel. Das Ausloten der Grenzen des Anstellwinkels ist daher ein hochriskantes Manöver. Auf der Flugshow im britischen Farnborough im Jahr 1994 demonstrierte eine Cockpit-Crew, wie agil ein mehr als 120 Tonnen schwerer Airbus A330 sein kann. Damals war der A330 ein komplett neues Flugzeug, vermutlich wollte man mit dem sogenannten "High Alpha"-Manöver potenzielle Käufer beeindrucken. Bei diesem Manöver fliegt das Flugzeug mit einem möglichst hohen Anstellwinkel.

Was die Sache noch beeindruckender macht, ist der relativ starke Gegenwind von rund 40 km/h. Daraus ergibt sich ein vergleichsweise großer Unterschied zwischen Airspeed und Ground-Speed. Der Airspeed ist jene Geschwindigkeit, mit der die Luftmassen die Tragflächen umströmen. Der Ground-Speed ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Flugzeug über den Erdboden bewegt. Durch die hohe Windgeschwindigkeit kann sich die Maschine durch den Airspeed in der Luft halten, während der Ground-Speed relativ gering ist. Der Airbus A330 bewegt sich daher nur relativ langsam vorwärts. Für die Beobachter am Boden sieht es so aus, als würde das Flugzeug in der Luft stehen. Entscheidend für die Aerodynamik ist eben der Airspeed. ➤ Mehr lesen: Passagiermaschine erstarrt und schwebt bewegungslos in der Luft

YouTuber wirft Kamera ins Meer und filmt erstaunliches Rund 200 Meter unter der Meeresoberfläche tummeln sich Kreaturen, die man nur aus dem Biologiebuch kennt. Im Ozean vor dem Influencer-Paradies Bali hat ein YouTuber eine Kamera in diese Tiefen hinabgelassen und alle möglichen Meeresbewohner gefilmt. Dabei ist ihm ein Fisch vor die Kamera geschwommen, der bisher noch nicht identifiziert werden konnte.

Wenn eine tropische Hornisse zusticht Coyote Peterson hat es auf YouTube zu großer Bekanntheit geschafft. Auch wenn seine Videos ein Millionenpublikum interessieren, werden wohl viele sein "Hobby" als dumm bezeichnen. Peterson lässt sich nämlich seit Jahren von allen möglichen Insekten und sonstigen Getier stechen und beißen. In seinem neuesten Video hat er sich von einer tropischen Hornisse auf einer Insel in Indonesien stehen lassen.

Was machen Pferde, wenn sie sich unbeobachtet fühlen Auch Pferde müssen sich hin und wieder einfach mal durchstrecken. Im folgenden Video sieht es ein bisschen so aus, als würde sich das Pferd dabei ertappt fühlen, als es sich am Boden rekelt.

Elegantes Schneeschippen Es steht die Zeit an, in der man möglicherweise mit größeren Neuschneemengen konfrontiert wird. Wer auf höchst elegante Art und Weise den Schnee vom Dach entfernen möchte, kann sich vom nächsten Video inspirieren lassen.