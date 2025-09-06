So starten Flugzeuge am gefährlichsten Flughafen der Welt

Diesmal in unseren Videos der Woche: Ein Flughafen für Adrenalin-Junkies, seltene Einblicke in die Space Force und Analogfilm im Turbojäger.

Der Flughafen Lukla in Nepal könnte einem James-Bond-Film entsprungen sein. Selbst unter Idealbedingungen schauen Starts bei dieser Kulisse spektakulär und beinahe surreal aus.

Lukla wird oft als der gefährlichste Flughafen der Welt bezeichnet. Es gibt nur eine Piste, auf der gestartet und gelandet wird. Und die hat auch noch eine Neigung von 12 Prozent. Ohne dem könnten landende Maschinen nicht rechtzeitig bremsen, weil die Piste lediglich 527 Meter kurz ist.

Beim Start hofft man besser, dass man durch die abschüssige Bahn genügend Schwung bekommt. Am Ende der Piste geht es nämlich 600 Meter steil in die Tiefe. Als wäre das nicht schon anspruchsvoll genug, finden über 50 Flüge pro Tag statt, mit abwechselnden Starts und Landungen auf der einen Piste. Die Piste wurde übrigens erst im Jahr 2001 asphaltiert, davor gab es nur Erde und Schotter.

Analogfilm in Red Bull und Jägermeister entwickeln Entwicklerflüssigkeit ist für Spießer. Wer die wilde Jugend mit dem Hobby der Analogfotografie kombinieren will, entwickelt Filme in einem Gebräu aus Red Bull und Jägermeister. Die Amerikaner nennen diesen „Cocktail“ Jägerbomb, in unseren Breitengraden ist die Sauferei als Flying Hirsch oder Turbojäger bekannt.

So läuft ein Raketenstart der Space Force ab NASA und SpaceX zeigen sich bei den Live-Übertragungen ihrer Raketenstarts recht offen. Bei der Space Force, eine der Teilstreitkräfte der USA, sind neugierige Blicke ins Kontrollzentrum hingegen unerwünscht. Außer, man ist ein erfolgreicher YouTuber.

Webcam sieht wie ein menschliches Auge aus Das Projekt ist zwar schon aus dem Jahr 2021, das Video ist aber immer noch lustig – auf die gruselige Art. Bei Videochats gibt es oft das Problem, dass die Kamera über dem Monitor ist und man deshalb nicht Augenkontakt mit dem Gesprächspartner herstellt, weil man auf den Monitor und nicht in die Kamera schaut. Also hatte Marc Teyssier die Idee, die Webcam wie ein Auge aussehen zu lassen. Und das starrt nicht nur, sondern schaut sich auch um und blinzelt gelegentlich.

Airbus A380 taucht aus dem Nichts auf Einem Planespotter ist ein episches Video gelungen. Dieser Airbus A380 taucht an einem nebeligen Tag wie aus dem Nichts auf.

Unter Planespottern ist der Ort, an dem das Video gedreht wurde, als LAX In-N-Out bekannt – weil dort eine Filiale der Fast-Food-Kette In-N-Out ist. Burger und Tiefflieger, was will man mehr?