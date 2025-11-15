Gratis Riesen-Akku aus hunderten Einweg-Vapes

Diesmal unter den Videos der Woche: Ein beeindruckendes Akku-Projekt, Ikeas Preis-Wahnsinn, ein Brückeneinsturz und mehr.

Dieses Video zeigt, wie Hunderte von weggeworfenen Einweg-Vapes demontiert werden, um ihre Lithium-Ionen-Akkus zu retten, die sonst auf dem Müll landen würden. Aus etwa 500 dieser recycelten Akkus baut der Ersteller mühsam einen massiven 50-Volt-Stromspeicher, komplett mit Sicherungen und einem Batteriemanagementsystem. Aber don’t try this at home.

Wieso dieser IKEA-Tisch heute gleich viel kostet wie 1981 Dass Dinge immer teurer werden, dürfte niemanden überraschen. Schon viel eher überraschend ist, wenn etwas nicht teurer wird. Genau das ist beim legendären Ikea-Tisch Lack der Fall. Schon bei seiner Einführung im Jahr 1981 kostete er umgerechnet knapp 10 Euro. Und wenn ihr heute zu Ikea geht und einen Lack kauft, werdet ihr feststellen, dass er immer noch nur 10 Euro kostet. Doch wie kann das sein? Dieses Video geht dem auf den Grund.

Brückeneinsturz China Es ist eines der spektakuläreren Videos, die in den vergangenen Tagen durch das Netz gegeistert sind. Es zeigt einen Einsturz einer neuen Autobahnbrücke in China. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Was passiert, wenn ein Knochenbohrer auf Haut trifft Dieses Video stellt einen speziellen chirurgischen Knochenbohrer namens "Halo" vor, der Knochen schneiden kann, ohne Weichgewebe wie Haut zu verletzen. Wie das funktioniert, seht ihr hier:

Die teuerste Handy-Marke der Welt Habt ihr schonmal von Vertu gehört? Dieses Video untersucht die Luxus-Smartphone-Marke, die einst zu Nokia gehörte und für Tausende von Euro handgefertigte Telefone mit einem persönlichen Concierge-Service anbietet.

Funny Fluglotsen-Funk Zugegeben, dieses Video ist vielleicht nur etwas für Aviation-Nerds. Es zeigt den Funkverkehr zwischen einer Linienmaschine und der Flugsicherung am Flughafen Newark in New Jersey. Die energiegeladene Art und Weise der Lotsin bewegt den Piloten zu einer eher ungewöhnlichen Frage.

Und die Geschichte geht noch weiter. Oder anders gesagt, die Red-Bull-Aussage verfolgt die Lotsin offenbar immer noch: