80.000 Dollar teurer Roboter wird für Likes mit Truck überfahren

Unsere Videos der Woche: Wie man auf seiner eigenen kleinen Dampflok fahren kann, ob Teslas Geister erkennen können und das Gefährt der Wahl von den Louvre-Dieben.

Roboter müssen heutzutage einiges erdulden. Denn Menschen wollen wissen, was sie können. In diesem Video erfährt man, was passiert, wenn man dem Roboter eine Machete in die Hand drückt - eine vielleicht keine so gute Idee. Weiters sieht man, ob er auf ein Baby aufpassen kann - auch keine so gute Idee. Um ordentlich Likes abzustauben, ist man im Video auch der Frage nachgegangen, was passiert, wenn man ihn mit einem Truck überfährt. “Bitte überfahr' mich nicht”, sagt er. Die schockierende Szene sieht man übrigens ab Minute 14:05. Überraschenderweise war das auch keine gute Idee, Klicks hat das Video aber gebracht.

Eine Zugfahrt der besonderen Art Auch Züge faszinieren viele Menschen. Der Mann in dem folgenden Video hat sich gleich selbst einen gebaut. Um genau zu sein, handelt es sich um eine Dampflokomotive. Es handelt sich dabei zwar um eine Miniaturversion, mitfahren kann er dank seiner speziellen Konstruktion aber trotzdem:

Dieser Roboter schlägt ein Rad Humanoide Roboter können immer mehr. Manche beherrschen Tricks, die nicht einmal jeder Mensch schafft. Dieser Roboter von Unitree schafft zum Beispiel einen Radschlag und schaut dabei erstaunlich elegant aus.

Louvre-Diebe fliehen mit besonderem Gefährt In der vergangenen Woche sorgte der Diebstahl im Louvre für Aufmerksamkeit. Kronjuwelen im Wert von 88 Millionen Euro wurden dort gestohlen. Nun ist ein Video aufgetaucht, dass die Diebe bei der Flucht zeigen soll. Sie verwendeten anscheinend ein besonderes Gefährt, nämlich einen Lastenaufzug von dem deutschen Unternehmen Böcker, das den Vorfall nun für einen Marketing-Gag nutzt.

Auf Geisterfahrt Manche Tesla-Fahrer können ihren Augen nicht mehr trauen. Im Internet wird behauptet, dass Teslas in der Lage seien, Geister aufzuspüren. Die folgenden Tesla-Passagiere haben es ausprobiert und sind dafür auf einen Friedhof gefahren. Tatsächlich taucht bei Minute 5:35 eine Menschengestalt auf dem Display auf, die aber in Echt nicht zu sehen ist. Das ist nicht nur gruselig, sondern passt auch perfekt zu Halloween. Statt übernatürlicher Ereignisse dürfte es sich hier aber um eine technische Störung handeln.

Gruseliges Roboter-Gesicht In die Kategorie “gruselig” passt auch folgender Roboter. Das chinesische Unternehmen “AheadForm” hat ein Roboter-Gesicht entwickelt, das fast aussieht, wie das von einem Menschen. Er hat auch verschiedene Gesichtsausdrücke auf Lager und kann blinzeln. Vielleicht inspiriert das Video ja die ein oder andere Person, um das passende Halloween-Outfit zu finden.