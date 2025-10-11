Schockmoment: Airbus knallt mit Heck auf Landebahn

Diesmal unter den Videos der Woche: Ein kochender Roboter, ein Kletterer auf einem Flugzeug und eine Schildkröte, die großen Hunger hat.

Mit einem Flugzeug zu fliegen ist eigentlich relativ sicher. Zumindest so lange die Person am Steuer weiß, was sie tut. Bei jenem Flug im Video dürfte der Pilot etwas unaufmerksam gewesen sein. Denn bei der Landung des Airbus A321 Neo scheint er mit dem Heck bremsen zu wollen. Dass das keine gute Idee ist, hat er sicher schnell bemerkt und hebt wieder ab, um die Landung erneut zu versuchen. Achtung: Dieser Flugzeug-Fail könnte die Furcht vorm Fliegen fördern.

Klettern auf Flugzeug Wem Fliegen nicht aufregend genug ist, kann versuchen, nicht im Flugzeug zu sitzen, sondern einmal drumherum zu klettern. Das dürfte sich der Kletterer Domen Škofic gedacht haben. In rund 3.000 Metern Höhe ist er unter den Flügeln des Flugzeugs geklettert, um es zu umrunden. Dafür brauchte er natürlich mehrere Versuche. Verständlich bei einer Luftgeschwindigkeit von 80 bis 100 km/h und Temperaturen von -10 Grad Celsius. Mit den letzten Kraftreserven hat er die Umrundung dann doch noch geschafft.

Wie man einen Roboter selbst baut Roboter können auch faszinierend sein. Jener im folgenden Video ist vor allem niedlich und kann die Arme heben. Beeindruckend ist aber, wie man ihn selber nachbauen kann. Wer sich also immer schon einmal einen Rémy aus dem Film Ratatouille bauen wollte, findet hier eine Anleitung.

Dieser Falter bekommt eine 2. Chance Was passiert, wenn ein Schmetterling seinen Flügel verletzt? Meist ist das wohl eher ein Todesurteil. Der Monarchfalter in dem folgenden Video hatte aber Glück. Er wurde gefunden und sein Flügel repariert. Wie die Transplantation mit einem Spenderflügel abgelaufen ist, sieht man hier.

Schildkröte vs. Erdbeere Zum Abschluss gibt es ein etwas älteres Video, das euch vielleicht zum Schmunzeln bringt. Darin ist eine kleine Schildkröte zu sehen, die versucht, eine Erdbeere zu essen. Dabei ist sie ganz schön hartnäckig und versucht mehrmals einen Bissen zu nehmen. Ein Happy End gibt es nicht, zumindest sieht man nicht, wie die Schildkröte es schafft, einen Bissen zu nehmen. Vielleicht ist das aber gar nicht so schlecht, denn in der Regel sollten Schildkröten kein Obst essen.