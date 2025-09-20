Was passiert, wenn man ein Labubu unter Hochspannung setzt

Diesmal in unseren Videos der Woche: Ein Flugzeug, das von der Autostraße startet, eine Roboter-Attacke und fliegende Katzen.

Labubus, Labubus, Labubus … die chinesischen Kuscheltiere sind derzeit überall. Nicht jedem sind die Viecher sympathisch, manche quälen sie sogar: Die YouTuber von TechFun wollten etwa wissen, was passiert, wenn man einen Labubu mit einer Tesla-Spule unter Hochspannung setzt.

Vom Gasthaus mit dem Flugzeug heimfliegen Hast du dir nach dem Auswärts-Essen auch schon mal gedacht, dass du am liebsten nachhause fliegen würdest? Genau das machte ein Flugzeugpilot in Alaska, der sein Kleinflugzeug am Parkplatz vor einer Autobahnraststätte parkte und anschließend damit wieder heimflog. Als Rollfeld nutzte er die Straße, auf der auch Autos unterwegs waren.

Humanoider Roboter kann Stunts und verscheucht Menschen Nicht nur Labubus gehen viral, sondern auch chinesische Roboter. Immer wieder bekommt man dort Videos vom humanoiden Roboter G1 zu Gesicht. Jüngst tauchte etwa ein Video auf, das ihn beim Performen eines Webster Flips zeigt – eine Art einbeiniger Frontflip.

In einem zweiten Video ereignet sich eine weniger coole, aber umso bedrohlichere Begegnung mit einem G1 auf einer chinesischen Straße. Der humanoide Roboter, bekleidet mit Hemd, Rucksack und Boxhandschuhen, stürmt plötzlich auf einen Mopedfahrer zu.

Feuer, Nebel und Krawall im Fitnessstudio Nicht nur auf Chinas Straßen erlebt man ungewohnte Szenen. Die Chinesen heben das auch bei uns beliebte Disco-Workout auf ein komplett neues Level. Dort wird nicht nur mit Live-DJ, sondern auch mit Rauchkanonen, Feuerwerfern und Konfetti geradelt.

Versteckte Botschaft für Apple- Aficionados in Google Maps Einige Accounts haben sich spezialisiert, tragische, gruselige und witzige Szenen auf Google Maps und Google Earth ans Licht bringen. Ein Video von googleearthmysteries hält eine besondere Überraschung für alle Apple-Fans und iPhone-Jünger bereit.

Katzen hassen unsere Technik, oder? Videos, in denen unsere Haustiere mit Haushaltsgeräten wie Roboterstaubsaugern und Rasenmähern fremdeln, findet man im Netz zuhauf. Denn nicht immer teilen unsere Haustiere die Begeisterung für unsere „neuen Begleiter“ im Alltag.

Manche Haustiere haben sich an die Geräte gewöhnt – und Katzen, die auf Staubsaugerrobotern herumfahren sind keine Seltenheit mehr. Wer weiß, vielleicht entdecken die Samtpfoten sogar bald Drohnen für sich. Wie das aussehen könnte, zeigt dieses amüsante KI-erstellte Video.