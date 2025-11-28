Studenten entwickeln E-Auto, das man selbst reparieren kann

Mit dem Projekt wollen die Studierenden die EU und die Industrie herausfordern.

Es ist ein leidiges Problem an modernen E-Autos, dass sie oft nur schwer reparierbar sind. Das gilt sowohl für kleine als auch für größere Defekte. So sind Akkus in der Regel fest verbaut. Ersatzteile und Software sind für freie Werkstätten zudem nur schwer zugänglich.

Studierende der TU Eindhoven haben mit ARIA ein modular aufgebautes Elektro-Stadtauto vorgestellt, das gezielt für einfache Reparaturen durch die Nutzerinnen und Nutzer konzipiert wurde und als Signal in Richtung Autoindustrie und EU-Politik verstanden werden soll.

Inklusive App

Karosserieteile, Innenraum-Elektronik und Batterie lassen sich einzeln austauschen, statt ganze Baugruppen zu entsorgen. Eine Diagnose-App liest den Fahrzeugzustand aus und erklärt Fehler in einfacher Sprache, dazu kommt ein mitgelieferter Werkzeugkasten für Standardreparaturen, die man auf diese Weise schnell selbst erledigen kann.

Die Außenhaut besteht aus Schnellwechsel-Panels, die sich bei Kratzern oder Beulen in wenigen Minuten abnehmen und tauschen lassen; dahinter sind direkt die dahinterliegenden Komponenten zugänglich.

