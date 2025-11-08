Xiaomi testet Elektroauto auf der deutschen Autobahn

Das Elektroauto von Xiaomi kommt auf dem heimischen Markt in China nach wie vor gut an. Daher wird der internationale Marktstart mit Spannung erwartet. Bis es soweit ist, sind aber noch einige Tests und aufwändige Zulassungsverfahren notwendig.

Derzeit ist Xiaomi-Präsident Lu Weibing mit einem SU7 Ultra in Deutschland unterwegs. Dort möchte er sich auf der Autobahn selbst davon überzeugen, wie sich das Elektroauto bei hohen Geschwindigkeiten fährt. Seine persönliche Höchstgeschwindigkeit liegt laut einem Social-Media-Posting bei 260 km/h.

Mehr als 800 Kilometer ist er von Berlin nach Hamburg und von Hamburg nach Frankfurt gefahren. Gleichzeitig hat er sich von der Ladeinfrastruktur in Deutschland ein Bild gemacht. Diese bezeichnet er als "insgesamt gut entwickelt", wie CarNewsChina berichtet.

