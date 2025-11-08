Xiaomi testet Elektroauto auf der deutschen Autobahn
Das Elektroauto von Xiaomi kommt auf dem heimischen Markt in China nach wie vor gut an. Daher wird der internationale Marktstart mit Spannung erwartet. Bis es soweit ist, sind aber noch einige Tests und aufwändige Zulassungsverfahren notwendig.
Derzeit ist Xiaomi-Präsident Lu Weibing mit einem SU7 Ultra in Deutschland unterwegs. Dort möchte er sich auf der Autobahn selbst davon überzeugen, wie sich das Elektroauto bei hohen Geschwindigkeiten fährt. Seine persönliche Höchstgeschwindigkeit liegt laut einem Social-Media-Posting bei 260 km/h.
Mehr als 800 Kilometer ist er von Berlin nach Hamburg und von Hamburg nach Frankfurt gefahren. Gleichzeitig hat er sich von der Ladeinfrastruktur in Deutschland ein Bild gemacht. Diese bezeichnet er als "insgesamt gut entwickelt", wie CarNewsChina berichtet.
Der Xiaomi SU7 Ultra kann in 1,98 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 350 km/h. Mit Strom versorgt wird der SU7 Ultra durch eine 93,7 kWh Batterie von CATL (CATL Qilin II), die mit einer Spannung von 897 Volt arbeitet.
Reichweite von bis zu 630 Kilometern
Damit kommt das Fahrzeug auf eine CLTC-Reichweite von bis zu 630 Kilometern. Bei CLTC, also dem China Light Duty Vehicle Test Cycle, handelt es sich um das chinesische Verfahren zur Reichweitenmessung. Nach WLTP wird die Reichweite geringer ausfallen.
Ein Prototyp des Xiaomi SU7 Ultra wurde vor einigen Monaten auf Nordschleife des Nürburgrings getestet. Damals war es das drittschnellste Auto, das jemals auf dieser Rennstrecke getestet wurde. Demnach schaffte das Auto eine Runde in 6 Minuten und 22 Sekunden.
Marktstart in Europa
Der Marktstart in Europa soll 2027 erfolgen. Dann will Xiaomi seine Elektroautos auch hierzulande anbieten. Mit Hochspannung erwartet wird der Euro-Preis. Wie viel der Xiaomi SU7 in Europa kosten wird, ist aber noch unklar.
