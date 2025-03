Erster Eindruck vom Infotainment des Xiaomi-Elektroautos

In der Zwischenzeit hat Xiaomi in China mehr als 180.000 Stück seines ersten Elektroautos verkauft. In Europa ist es noch immer nicht erhältlich. Das sollte sich aber demnächst ändern, wie man hört.

Smartphone wird gespiegelt

Besonders interessant erscheint mir die Spiegelung des Smartphones. Das Handy verbindet sich kabellos mit dem Auto und kann bei Bedarf sein Display auf dem Mittelkonsolenbildschirm anzeigen.

In der Folge kann man das Handy über seinen eigenen Screen steuern, gleichzeitig lässt es sich auch über die Spiegelung am Fahrzeug-Display bedienen. Das fühlt sich in etwa so an, als hätte man sein Handy per Halterung in der Mittelkonsole angebracht.

Egal über welchen Screen man das Handy steuert, die Eingaben sind auf dem jeweils anderen Bildschirm in Echtzeit praktisch ohne Verzögerung zu sehen.

➤ Mehr lesen: E-Auto von Xiaomi ist beliebter als Tesla Model 3 in China