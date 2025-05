X verliert Millionen Nutzer in Europa

Elon Musks Online-Netzwerk X muss einen Rückgang seiner Nutzung in Europa hinnehmen. Laut dem aktuellen Transparenzbericht, der im Rahmen des Digital Services Act (DSA) der EU veröffentlicht wurde, sank die Zahl der monatlich aktiven Nutzer in der EU in den vergangenen 5 Monaten um rund 11 Millionen auf 94,8 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 10,5 Prozent gegenüber dem letzten Bericht aus Oktober 2024. Davon berichtet Mashable.

➤ Mehr lesen: Nachrichten auf X heißen bald „XChat”

Bei den Zahlen handelt es sich um "Monthly Active Recipients", also Accounts, die mindestens einen Tweet im Monat gesehen haben. Dabei werden sowohl eingeloggte als auch nicht eingeloggte Nutzer gezählt, wobei es zu Mehrfachzählungen kommen kann.

Frankreich

Die größten Einbußen gab es in Frankreich, wo die Zahl aktiver Nutzer von 20,1 Millionen auf 17,4 Millionen fiel – ein Minus von mehr als 2,7 Millionen. In Polen verlor X knapp 2 Millionen Nutzer, in Deutschland rund 1,5 Millionen und in Spanien mehr als 1 Million.

Auch in kleineren Ländern wie Luxemburg und Litauen sank die Nutzerbasis um etwa ein Viertel. In Österreich sank die Zahl Monthly Active Recipients um rund 60.000 auf 1,35 Millionen.

➤ Mehr lesen: X kämpft weltweit mit Ausfällen

Rückgänge in USA und Großbritannien

Der Nutzerschwund ist nicht auf Europa beschränkt. Laut einer Analyse der Financial Times verlor X in den USA fast ein Fünftel und im Vereinigten Königreich rund ein Drittel seiner täglichen aktiven Nutzer. Auch die Werbeeinnahmen der Plattform sind rückläufig. Zwar kam es nach Trumps Wahlsieg kurzfristig zu einem Anstieg der Werbekunden, darunter auch große Marken wie Apple, doch dieser Effekt war nur von kurzer Dauer.

Die Ursachen für den Rückgang sind vielfältig. So haben etwa anhaltende Kontroversen um Musk das Image der Plattform belastet. Analysten sehen auch einen Zusammenhang mit der verstärkten Verbreitung von Desinformation und toxischen Diskussionen, insbesondere nach der US-Präsidentschaftswahl 2024, sowie mit Musks öffentlicher Unterstützung für Donald Trump.