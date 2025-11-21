Wetter manipulieren: Was man über Cloud Seeding wissen sollte

Im Iran versucht man der Dürre mit technischen Möglichkeiten zu trotzen. Was das Impfen der Wolken bringt.

Im Iran erleben die Menschen die schlimmste Dürre seit 50 Jahren. Flüsse und Stauseen trocknen immer mehr aus, seit Monaten hat es kaum geregnet und generell liegt die Niederschlagsmenge im Iran 85 Prozent unter dem Durchschnitt. Regnet es bis Dezember nicht, könnten die Einwohner Teherans evakuiert werden, warnte der iranische Präsident Massud Peseschkian. Um das Problem zu lösen, soll von November bis Mai eine Cloud-Seeding-Mission stattfinden. Es soll also künstlicher Regen herbeigeführt werden. Kann Cloud Seeding die Dürre im Iran stoppen? Was ist Cloud Seeding? Seit den 1940er Jahren werden Cloud Seeding Experimente durchgeführt. In Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt man seit 2002 auf das “Impfen von Wolken", um dem Wassermangel entgegenzuwirken. Insgesamt wird die Praxis in mehr als 50 Ländern weltweit eingesetzt, heißt es von der World Meteorological Organization (WMO). Das Ziel dieser Projekte ist, es mehr regnen zu lassen oder auch Hagelschäden zu vermeiden - Letzteres wird auch in Österreich praktiziert. Beim sogenannten Cloud Seeding handelt es sich um eine Wettermanipulation. Flugzeuge bringen Chemikalien wie Silberiodid unter bereits bestehenden Wolken aus. Auf diesen Partikeln heften sich Wassermoleküle an und bilden Eiskristalle. Sie wachsen so lange, bis sie zu schwer werden und als Regen oder Schnee auf die Erde fallen.

Was bringt Cloud Seeding? Cloud Seeding ist eine umstrittene Technik. Denn Kritiker bezweifeln, ob die Methode überhaupt funktioniert. "Tatsächlich gibt es Studien aus dem Westen der USA, die ein Niederschlagsplus zwischen 1 und 5 Prozent feststellen konnten", weiß Blaž Gasparini von der Universität Wien. Laut der WMO kann man mit Cloud Seeding lokal das Wetter beeinflussen, wobei sich die Organisation weder für noch gegen die Praxis ausspricht. In einem Bericht aus dem Jahr 2025 heißt es: "Es muss klar sein, dass die in Wettersystemen enthaltene Energie so groß ist, dass es unmöglich ist, Wolkensysteme zu erzeugen, die Regen bringen, Windmuster verändern, um Wasserdampf in eine Region zu bringen, oder Unwetterphänomene zu beseitigen." Studien, die das behaupten, mangle es an einer soliden wissenschaftlichen Grundlage. Damit die Methode funktioniert, müssen bereits Wolken vorhanden sein. Außerdem müssen die Bedingungen passen, diese Kriterien variieren aber sehr nach dem Typ der Wolken, was die ganze Sache etwas kompliziert macht und den Forschungsbedarf erhöht. Es braucht beispielsweise die passende Temperatur und Luftfeuchtigkeit.