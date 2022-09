Dürren: Kann man Wolken impfen, um Regen zu erzeugen?

China erlebt gerade die schwerste Dürre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 61 Jahren. Um ihre Ernte zu schützen, will man Chemikalien in Wolken injizieren, um so Regen zu erzeugen.

Die nächsten Tage seien eine “Schlüsselperiode der Schadensbegrenzung” für die Reisfelder in Südchina, wird Agrarminister Tang Renjian vom chinesischen Medium Global Times zitiert. Das Agrarministerium würde außerdem versuchen, den Regen zu erhöhen, indem sie Wolken mit Chemikalien “impfen”, um sie so zum Abregnen zu stimulieren.

Wolkenimpfung auch im Westen

Doch was bringen solche Wolkenimpfungen und wären sie auch in Europa eine Option? “China macht bereits einige Wetter-Modifizierungen, doch wir wissen nicht sehr viel darüber”, sagt Blaž Gasparini vom Institut für Meteorologie und Geophysik der Uni Wien. “Wir wissen zum Beispiel, dass sie es bei den Olympischen Spielen eingesetzt haben.“

Auch in Russland würde eine solche Art von “Cloud Seeding”, wie die Technik genannt wird, etwa vor Paraden eingesetzt. Jedoch nicht, um es dort regnen zu lassen, sondern um die Veranstaltung trocken zu halten. Das Ziel ist, dass die Wolken abregnen, bevor das Event stattfindet oder bevor sie den Austragungsort erreichen.

Der Mensch als Wettermacher*in

Beim Cloud Seeding wird meist Silberiodid von Flugzeugen unter bereits bestehenden Wolken ausgebracht, damit der Aufwind die Chemikalie nach oben bläst. “Silberiodid bildet sehr gern Wolken und ist in kleinen Mengen nicht so schädlich wie etwa andere Chemikalien”, sagt Gasparini. Die Silberiodidpartikel ziehen dabei Wassertröpfchen an und bilden so größere Wassertropfen, die dann als Regen Richtung Boden fallen.