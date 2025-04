Mäuse im All zeigen besorgniserregende Veränderung

Was passiert mit Mäusen, die über einen Monat auf der ISS leben? Sie bekommen Löcher in den Knochen, sagen Forscher.

Es gibt viele Videos, die zeigen, wie Astronauten und Astronautinnen auf der Internationalen Raumstation ISS schweben, weil dort Bedingungen der Schwerelosigkeit (Mikrogravitation) herrschen. Anders als man vermuten könnte, belasten diese Bedingungen jedoch die Knochen der Raumfahrer besonders stark, und es kommt deshalb zu einem rapiden Abbau der Knochendichte.

➤ Mehr lesen: Fische auf chinesischer Raumstation verhalten sich merkwürdig

Die NASA will deshalb besser erforschen, wie sich diese Weltraumbedingungen auf irdische Organismen auswirken. Deshalb brachten sie Mäuse auf die Internationale Raumstation ISS, die sie nach einer gewissen Zeit genau untersuchten. Es ist die bislang längste Studie mit Nagetieren der NASA.

Löcher in den Oberschenkelknochen

Nachdem die Nagetiere 37 Tage im Orbit verbracht hatten, wiesen ihre Skelette erhebliche Schäden auf. Im Vergleich zu Mäusen auf der Erde hatten ihre Oberschenkelknochen größere Löcher, besonders an den Stellen, wo auf der Erde besonders viel Gewicht lasten würde. Vor allem an den Enden, dort, wo die Oberschenkelknochen mit dem Hüft- und Kniegelenk verbunden sind, war der Knochenschwund stark. Aber nicht überall war der Abbau so massiv: Der Lendenbereich der Mäusewirbelsäule blieb bemerkenswert intakt.