Chinesische Atom-U-Boote in Google Earth aufgetaucht

Konventionelle Waffen an Bord

Auf den Satellitenbildern sind mindestens 6 aktive Atom-U-Boote im Wasser zu sehen. 5 davon sind laut Luck mit konventionellen Waffen ausgestattet. Es soll sich um 2 Exemplare des Typ 091 und 2 des Typs 093A handeln.

Ein weiteres U-Boot befindet sich in einem Trockendock. Marine-Analyst Luck vermutet, dass es verschrottet wird.

Vergangenes Frühjahr tauchte ein chinesisches Atom-U-Boot des Typs 094 in der Straße von Taiwan auf. Warum es in dieser teils nur 45 Meter tiefen Meerenge unterwegs war, und ob möglicherweise ein Problem vorlag, blieb unklar. Ein weiteres chinesisches U-Boot sank 2024 schon an der Werft. Mit seiner Atom-U-Boot-Flotte will China die Macht der US-Marine im Pazifik herausfordern und Taiwan einschüchtern.