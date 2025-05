Trump kauft sich noch eine Air Force One, weil Boeing zu langsam ist

Im Dezember 2024 sollte Boeing das erste Flugzeug ausliefern. Daraus wurde aber nichts. Die verpasste Deadline für den 3,9 Milliarden Dollar schweren Auftrag schob Boeing auf eine Reihe von Problemen, darunter in der Lieferkette , bei der Belegschaft und beim Design der Maschine. Boeing hat die Auslieferung der neuen Präsidentenmaschine auf 2035 verschoben.

Die beiden Maschinen hatten 1987 ihren ersten Flug und nähern sich dem Ende ihrer Lebensdauer. Deshalb wollte sie Donald Trump in seiner ersten Amtszeit ersetzen. Nachdem er wegen den hohen Kosten zuerst Boeing drohte, den Auftrag zu stornieren, gab es 2017 schließlich einen Auftrag. 2 bereits gebaute 747-8 für die russische Airline Transaero, die pleite gegangen ist und deshalb nicht ausgeliefert wurden, sollten zur Air Force One umgebaut werden.

Seit 1962 fliegen US-Präsidenten traditionell mit der Air Force One . Seit den 1990er-Jahren sind das 2 FLugzeuge des Typs 747-200B , die speziell umgebaute Modelle der Boeing 747 sind.

Trump schimpft gegen Boeing

Auf diese Verspätung reagiert der US-Präsident nun, indem er der Regierung von Katar eine Maschine abkauft, die er vorübergehend als Air Force One nutzen möchte. Ironischerweise ist das aber auch eine Boeing. Die 747-8 gehörte zuvor der Regierung von Katar, wie das Wall Street Journal berichtet.

Bereits im Februar soll Trump mit genau dieser Maschine geflogen sein, anstatt mit der aktuellen Air Force One. Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, sagte damals, dass Trumps Tour in der 747-8 dazu dienen sollte, „das Versagen des Projektes hervorzuheben, rechtzeitig eine Air Force One auszuliefern.“ Darauf angesprochen sagte Trump damals: „Ich bin nicht zufrieden mit Boeing. Wir werden vielleicht etwas anderes machen und ein anderes Flugzeug kaufen.“