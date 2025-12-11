Face-ID soll beim iPhone-18 unter dem Display platziert werden

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Gerüchte rund um die iPhone-18-Serie, Dynamic Island und Face-ID, also die Technologie, die die Entsperrung des iPhones mittels Gesichtserkennung ermöglicht, die Runde machen. Schon im Mai hieß es in einem Bericht von The Information, dass es kein Dynamic Island bei den neuen iPhones geben soll.

Dabei handelt es sich nicht nur um den sichtbaren Bereich für iPhone-Benachrichtigungen. Sondern auch um jenen Ort, an dem Kamera-Hardware untergebracht wird. Nun neue Gerüchte, dass Dynamic Island um einiges schrumpfen wird, weil die Hardware für Face-ID unter das Display wandert, wie 9to5Mac berichtet.

Dynamic Island soll kleiner werden

In einem aktuellen Weibo-Post bestätigt der Leaker “Smart Pickachu”, dass die Face-ID, beim iPhone 18 einen neuen Platz bekommen soll. Dadurch kann Dynamic Island kleiner werden, wie auch wir berichtet haben.

Laut dem Leaker testet Apple ein “mikrotransparentes Glaspanel”, wodurch Face-ID unter dem Display statt in Dynamic Island möglich werden kann. Für Face-ID kommt aktuell eine TrueDepth-Kamera zum Einsatz. Aber auch ein Infrarot-Sensoren, ein Empfänger für strukturiertes Licht und ein Punktprojektor, der auf Laserdioden basiert, wie Macworld erklärt. Wie Dynamic Island bisher aussieht, sieht man in diesem Video.