iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro im Test: Lohnt sich der Aufpreis?

Der Preisunterschied beträgt 350 Euro. Der Unterschied bei der Ausstattung ist dagegen nicht allzu drastisch.

Ich habe das iPhone 17 mit dem iPhone 17 Pro (Max) verglichen.

Hätte es keine Lieferschwierigkeiten gegeben, hätte Apple noch mehr iPhones verkaufen können. Aber auch so verhalf die hohe Nachfrage dem Unternehmen im vergangenen Quartal zu einem Rekordumsatz und deutlich mehr Gewinn. Diese Kauflaune dürfte unter anderem mit willkommenen Neuerungen und einem modernisierten Design zu erklären sein. Vor allem das Standardmodell iPhone 17 wurde im Vergleich zum Vorgängergerät maßgeblich verbessert. "Der Unterschied zu den Pro-Modellen ist so gering wie noch nie", hatte ich im Testbericht über das iPhone 17 geschrieben. Grund genug, einen ausführlichen Vergleich zwischen iPhone 17 und iPhone 17 Pro (Max) anzugehen. Übrigens: Der einzige Unterschied zwischen Pro und Pro Max liegt in der Größe. ➤ Mehr lesen: iPhone Air im Test: Eine Woche mit dem dünnen Apple-Handy

8 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner © Bild: Thomas Prenner

Das Design Einen wesentlichen Unterschied gibt es aber dennoch beim Design. Während die Rückseite der beiden Pro-Modelle von dem sogenannten Plateau samt Kameraobjektive dominiert ist, heben sich beim iPhone 17 nur die beiden Kameralinsen vom übrigen Gehäuse ab. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen kommen die Pro-Modelle also in einem neuen Look. Das aktuelle Standardmodell sieht genauso aus wie das iPhone 16 aus dem Vorjahr. ➤ Mehr lesen: iOS 26.1 ist da: iPhones erhalten diese neuen Funktionen

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Apple iPhone 17 Pro Maße und Gewicht: 150 x 71,9 x 8,8 Millimeter, 206 Gramm

Display: 6,3 Zoll LTPO OLED, 1 Hz - 120 Hz, 1.206 x 2.622 Pixel, Ceramic Shield 2, 1.000 nits typ, 1.600 nits HBM, 3.000 nits peak, minimum 1 nit, Dolby Vision, HDR10, Always-on-Display

Kamera: 48 MP Hauptkamera: f/1.6, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 48 MP Weitwinkel: f/2.2, 13mm, 1/2.55",0.7µm, PDAF 48 MP Teleobjektiv: 4x optischer Zoom, f/2.8, 100mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS 3D-Tiefensensor: ToF, LiDAR Video: 4K@120fps / 1080p@240fps, 3D-Video (Spatial) Selfie-Kamera: 18 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF, OIS, 4K@60fps, 1080p@120fps

Prozessor: Apple A19 Pro (3 nm)

Speicher: 12/256GB, 12/512GB, 12GB/1TB; NVMe

Akku: 3.988 mAh, 25 Watt MagSafe-Charging, 25 Watt Wireless Qi2-Charging

Software: iOS 26

Sonstiges: NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 7, Single-SIM + eSIM, USB-C-Port 3.2, Wasserschutz IP68, Satelliten-SOS

Farben: Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Preis: ab 1.299 Euro

iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 17 © Thomas Prenner

Groß und größer Das iPhone 17 ist jedoch leicht angewachsen und kommt nun auf dieselbe 6,3 Zoll Display-Diagonale wie das iPhone 17 Pro. Die Außenmaße der beiden Modelle sind nahezu deckungsgleich, die Standardvariante ist allerdings um fast einen Millimeter dünner und mit 177 Gramm deutlich leichter als das Pro mit 206 Gramm. Das iPhone 17 Pro Max ist mit seinem 6,9 Zoll großen Bildschirm maßgeblich größer und mit 233 Gramm deutlich schwerer. Ein ähnlich großes Modell in der Standardvariante gibt es nicht mehr. Das Plus-Modell wurde bekanntlich eingestellt beziehungsweise durch das dünne iPhone Air ersetzt. ➤ Mehr lesen: Diese 15 Produkte bringt Apple nächstes Jahr

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Apple iPhone 17 Maße und Gewicht: 149,6 x 71,5 x 8 Millimeter, 177 Gramm

Display: 6,3 Zoll LTPO OLED, 1 Hz - 120 Hz, 1.206 x 2.622 Pixel, Ceramic Shield 2, 1.000 nits typ, 1.600 nits HBM, 3.000 nits peak, minimum 1 nit, Dolby Vision, HDR10, Always-on-Display

Kamera: 48 MP Hauptkamera: f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.00µm, PDAF, OIS 48 MP Weitwinkel: f/2.2, 13mm, 1/2.55",0.7µm, PDAF Video: 4K@60fps / 1080p@240fps Selfie-Kamera: 18 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF, OIS, 4K@60fps, 1080p@120fps

Prozessor: Apple A19 (3 nm)

Speicher: 8/256GB, 8/512GB; NVMe

Akku: 3.692 mAh, 25 Watt MagSafe-Charging, 25 Watt Wireless Qi2-Charging

Software: iOS 26

Sonstiges: NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 6, Single-SIM + eSIM, USB-C-Port 3.2, Wasserschutz IP68, Satelliten-SOS

Farben: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender

Preis: ab 949 Euro (UVP)

iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 17 © Thomas Prenner

Das Display Beim iPhone 17 wurde gegenüber dem Vorjahresgerät der Screen massiv aufgewertet. Bei der Display-Technologie gibt es zwischen den Pro-Modellen und dem Standardmodell nun keinen Unterschied. Beide haben den gleichen Bildschirm verbaut. Dabei handelt es sich um einen LTPO-OLED mit einer Refresh-Rate von 1 bis 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3.000 nits. Damit ist endlich auch beim Basismodell ein Always-on-Display möglich. Ident sind auch der Display-Schutz sowie die Antireflexionsbeschichtung. Die Dynamic-Island-Aussparung ist ebenso bei allen aktuellen iPhones dieselbe. Damit haben sowohl das iPhone 17 als auch das iPhone 17 Pro (Max) einen der besten Bildschirme überhaupt. Das Display kann durch seine Brillanz, hohe Helligkeit und eine wunderschöne Farbabstimmung überzeugen. ➤ Mehr lesen: Apple hat endlich eine Website für den App Store

iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 17 © Thomas Prenner

Die Kamera Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass das iPhone 17 bei der Kamera nicht mit den Pro-Modellen mithalten kann. Das Basismodell hat neben der Hauptkamera nämlich nur ein Weitwinkelobjektiv. Auf ein Teleobjektiv mit optischem Zoom muss man beim iPhone 17 verzichten. Die Selfie-Kamera ist wiederum bei allen aktuellen iPhones dieselbe. Die Hauptkamera löst bei allen aktuellen iPhone mit 48 MP auf, das Winkelobjektiv ebenso, was gerade beim iPhone 17 eine deutliche Verbesserung darstellt. Die Pro-Modelle haben jedoch einen etwas besseren und größeren Bildsensor sowie eine andere Blendenöffnung. Das 48-MP-Tele mit 4-fachen optischen Zoom gibt es beim Standardmodell eben gar nicht. ➤ Mehr lesen: Günstiges MacBook mit iPhone-Chip soll 2026 kommen

Fotos mit der Hauptkamera

5 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Florian Christof Foto mit der Hauptkamera: iPhone 17 Pro Max: 24mm optische Brennweite // iPhone 17: 26mm optische Brennweite © Bild: Florian Christof Foto mit der Hauptkamera: iPhone 17 Pro Max: 24mm optische Brennweite // iPhone 17: 26mm optische Brennweite © Bild: Florian Christof Foto mit der Hauptkamera: iPhone 17 Pro Max: 24mm optische Brennweite // iPhone 17: 26mm optische Brennweite © Bild: Florian Christof Foto mit der Hauptkamera: iPhone 17 Pro Max: 24mm optische Brennweite // iPhone 17: 26mm optische Brennweite © Bild: Florian Christof Foto mit der Hauptkamera: iPhone 17 Pro Max: 24mm optische Brennweite // iPhone 17: 26mm optische Brennweite

Der Zoom Apple bezeichnet die Kameras als "Fusion Cameras". Sie sollen durch eine digitale Vergrößerung beziehungsweise eine virtuelle Brennweite einen Zoom in "optischer Qualität" ermöglichen: Beim iPhone 17 ist das eine 2-fache Vergrößerung, beim iPhone 17 Pro (Max) eine 8-fache Vergrößerung. Relativ wenig Unterschiede gibt es beim 2-fachen Zoom, da dieser bei beiden Geräten mit einer virtuellen Brennweite erzielt wird. Beim 4-fachen Zoom fallen die Unterschiede deutlich aus. Das iPhone 17 greift hier auf eine digitale Vergrößerung zurück, während das Pro-Max-Modell eine eigene Linse mit einer optischen Brennweite von 100mm verbaut hat. Beim 8-fachen Zoom sind die Unterschiede ebenso deutlich. Hier benötigen beide Geräte eine digitale Vergrößerung, das iPhone 17 Pro Max erzielt die 200mm Brennweite aber mit der optischen 100mm Brennweite. Beim iPhone 17 stellt die 26mm optische Blende die Basis für die 220mm virtuelle Blende dar. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 im Test: Warum das Standardmodell der beste Deal ist

Fotos mit dem Weitwinkel

5 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Florian Christof © Bild: Florian Christof © Bild: Florian Christof © Bild: Florian Christof © Bild: Florian Christof

Das Pro ist im Vorteil Einschränkungen gibt es beim iPhone 17 auch bei den Bildformaten. ProRaw bei Fotos sowie Apple ProRes bei Videoaufnahmen sind nur mit den beiden Pro-Modellen möglich. Im Alltag wird man diese Formate allerdings nicht wirklich vermissen. Was die tatsächliche Fotoqualität betrifft, sind die Pro-Modelle dem Basismodell schon deutlich voraus - vor allem bei der Hauptkamera und bei schwierigen Lichtbedingungen. In guten Lichtsituationen fallen die Unterschiede jedoch nur marginal aus. Beim Weitwinkel und der Selfie-Kamera treten die Unterschiede nicht derart zutage. ➤ Mehr lesen: iPhone 18: Diese 6 Neuerungen werden erwartet

Fotos mit Zoom

14 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Florian Christof Foto mit 4-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 100mm optische Brennweite // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (110mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof Foto mit 8-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 100mm optische Brennweite (200mm virtuelle Brennweite) // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (220mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof Foto mit 2-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 24mm optische Brennweite (48mm virtuelle Brennweite) // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (52mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof Foto mit 2-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 24mm optische Brennweite (48mm virtuelle Brennweite) // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (52mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof Foto mit 2-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 24mm optische Brennweite (48mm virtuelle Brennweite) // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (52mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof Foto mit 2-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 24mm optische Brennweite (48mm virtuelle Brennweite) // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (52mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof Foto mit 4-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 100mm optische Brennweite // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (110mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof Foto mit 4-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 100mm optische Brennweite // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (110mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof © Bild: Florian Christof Foto mit 4-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 100mm optische Brennweite // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (110mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof Foto mit 8-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 100mm optische Brennweite (200mm virtuelle Brennweite) // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (220mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof Foto mit 8-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 100mm optische Brennweite (200mm virtuelle Brennweite) // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (220mm virtuelle Brennweite) © Bild: Florian Christof © Bild: Florian Christof Foto mit 8-fachem Zoom: iPhone 17 Pro Max: 100mm optische Brennweite (200mm virtuelle Brennweite) // iPhone 17: 26mm optische Brennweite (220mm virtuelle Brennweite)

Der Prozessor Das iPhone 17 wird von einem A19-Prozessor angetrieben. Der Prozessor des iPhone 17 Pro (Max) ist ebenso ein A19 jedoch mit dem Zusatz "Pro". Leistungsmäßig ist das Standardmodell also den beiden Pro-Varianten unterlegen. Im Alltag bei den gängigen Apps wird man davon jedoch herzlich wenig bemerken. Spürbar besser ist hingegen die Kühlung. Die Pro-Modelle werden nämlich neuerdings von einer Vapor-Chamber (Dampfkammer) gekühlt, während das Standardmodell auf die übliche Passivkühlung setzt. Nachdem ein Benchmark-Test die beiden Geräte an die Grenzen getrieben hatte, war das Pro-Modell deutlich kühler als das iPhone 17. ➤ Mehr lesen: Apple iPad Pro 2025 mit M5 im Test: Stärker und günstiger Der Speicher Erfreulich ist, dass Apple bei den aktuellen iPhones den Mindestspeicher von 128 GB auf 256 GB angehoben hat, ohne einen gleichzeitigen Preissprung hinzulegen. Somit starten das iPhone 17 und das iPhone 17 Pro (Max) mit 256 GB. Unterschiede gibt es beim Arbeitsspeicher: Das iPhone 17 muss mit 8 GB RAM auskommen, die Pro-Modelle verfügen über 12 GB. ➤ Mehr lesen: iPhone 16e im Test: Apple hat keine Konkurrenz

iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 17 © Thomas Prenner

Der Akku Das Mehr an Volumen beim iPhone 17 Pro hat Apple offenbar hauptsächlich für zusätzlichen Akku genutzt. Das Pro kommt nämlich auf eine Kapazität von 3.998 mAh, das Standardmodell auf 3.692 mAh. Die Batterie des deutlich größeren iPhone 17 Pro Max hat eine Kapazität von 4.823 mAh. Keine Unterschiede sind bei der Ladeleistung auszumachen. Alle aktuellen iPhones lassen sich mit maximal 25 Watt kabellos über MagSafe oder Qi2 aufladen. Über die maximale kabelgebundene Ladeleistung nennt Apple keine Watt-Zahlen. Im Alltag hat sich gezeigt, dass der Akku des iPhone 17 Pro etwas länger durchhält als beim iPhone 17. Die längste Akkulaufzeit hat das größere iPhone 17 Pro Max. Wie lange man mit einer Batterieladung durchkommt, hängt allerdings maßgeblich vom eigenen Nutzungsverhalten und der damit verbundenen Screen-Time ab.

Die Tasten sind beim iPhone 17 und iPhone 17 Pro Max dieselben. © Thomas Prenner

Und sonst? Bei WLAN, Bluetooth, 5G, NFC, Satelliten-Funktion, eSIM und SIM gibt es zwischen den beiden Pro-Modellen und dem Basismodel keinerlei Unterschiede. Das iPhone 17 Pro (Max) hat allerdings einen USB C 3.2 Gen 2 Anschluss, das iPhone 17 lediglich einen USB C 2.0, was sich in niederen Übertragungsgeschwindigkeiten niederschlägt. Sowohl Nicht-Pro- als auch Pro-Modelle haben dieselbe Kamerataste am Gehäuse und denselben Action-Button. Bei den KI-Funktionen von Apple Intelligence und dem iOS-26-Betriebssystem gibt es keine Unterschiede. Die Preise Orientiert man sich an den offiziellen Preisen auf der Apple-Website, dann ist das iPhone 17 um 350 Euro günstiger als das iPhone 17 Pro. Zum Pro-Max-Modell beträgt der Preisunterschied überhaupt 500 Euro. iPhone 17: 949 Euro

iPhone 17 Pro: 1.299 Euro

iPhone 17 Pro Max: 1.449 Euro

Die Tasten sind beim iPhone 17 und iPhone 17 Pro Max dieselben. © Thomas Prenner