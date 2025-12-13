iOS 26.2 ist da: iPhones erhalten diese 5 neuen Funktionen

Das Update bringt mehrere praktische Neuerungen auf die iPhones. Wir zeigen euch einen Überblick über die neuen Features.

Apple hat iOS 26.2 zum Download freigegeben. Gleichzeitig stehen auch die entsprechenden Updates für iPads, Apple Watch, Mac-Computer und Apple TV zur Verfügung. Mit dem Update kommen wieder mehrere neue Funktionen und Änderungen auf die Apple-Geräte. Nutzerinnen und Nutzer in der EU können sich über ein Feature freuen, das hierzulande mit deutlicher Verspätung verfügbar wird. Wir zeigen euch, welche Neuerungen ihr durch iOS 26.2 auf euren iPhones sehen werdet. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro im Test: Lohnt sich der Aufpreis? 1. Liquid-Glass-Änderungen Seit Apple im Juni das neue Liquid-Glass-Design vorgestellt hat, hat das Unternehmen bei jedem Update den Look leicht verändert und angepasst. iOS 26.2 macht hier keine Ausnahme. Neu hinzugekommen ist nun ein Schieberegler, mit dem man einstellen kann, wie durchsichtig die Uhr auf dem Sperrbildschirm erscheint. Mit dem Schieberegler wird gleichzeitig auch die Transparenz zahlreicher Widgets auf dem Sperrbildschirm neu definiert. Neben dem neuen Lockscreen-Design gibt es auch zahlreiche neue Animationen, die beim Öffnen von Menüs und beim Drücken von Buttons sichtbar werden. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 vs 16 vs 15 vs 14 vs 13 vs 12: Welches Gerät ist schneller?

iOS 26.2 © Florian Christof

2. Neue Funktion für Erinnerungen Die Erinnerungen-App erhält eine neue Funktion, mit der man bestimmt keinen Reminder mehr verpasst. In den Einstellungen gibt es nun nämlich die Möglichkeit, eine Erinnerung als "Dringend" zu markieren. Ist dieser Reminder fällig, erscheint er wie ein Wecker samt Alarmton am Sperrbildschirm. Man kann die Erinnerung nun mittels Schieberegler ausschalten oder snoozen. Im letzteren Fall bleibt der Reminder am Sperrbildschirm sichtbar und kann dort gleich direkt neu eingestellt werden. ➤ Mehr lesen: Schlechte Nachrichten für iPhone-Air-Besitzer

iOS 26.2 © Florian Christof

3. Live-Übersetzung in der EU In der Translate-App von Apple sind ab sofort auch in der EU die Simultanübersetzungen in verschiedene Sprachen möglich. Notwendig dafür sind kompatible AirPods-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Indem man sich die gewünschten Sprachpakete auf das iPhone lädt, wird das Feature auch ohne aktive Internetverbindung verfügbar. Wir haben die Übersetzungsfunktion bereits ausprobiert und unsere Erfahrungen in diesem Artikel wiedergegeben. ➤ Mehr lesen: Apple bringt AirPods-Live-Übersetzung in der EU: Wir haben es ausprobiert

Live-Übersetzung mit iPhone und AirPods © Florian Christof

4. Podcast-App mit Kapitelanzeige Wer die hauseigene Podcast-App von Apple nutzt, darf sich auf eine willkommene Neuerung freuen. Die Podcasts bekommen nämlich eine automatische Kapitelanzeige, die Apple mithilfe Künstlicher Intelligenz realisiert. Bei jedem Podcast funktioniert das leider nicht. Ist aber eine Show in gut erkennbare Teile aufgeteilt, erstellt die Podcast-App selbstständig die entsprechenden Kapitel - besonders praktisch bei News-Podcasts.

iOS 26.2 © Florian Christof

5. Neue AirDrop-Funktion Das kontaktlose Teilen von Dateien, Fotos und Videos erhält auch eine neue Einstellungsmöglichkeit. Damit kann das AirDrop-Feature für fremde Personen für 30 Tage aktiviert werden. Dafür wird ein temporärer numerischer Code generiert, den man mit Personen teilt, die man nicht in den Kontakten gespeichert hat. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 im Test: Warum das Standardmodell der beste Deal ist

iOS 26.2 © Florian Christof