Apple-Nutzer können Siri am iPhone loswerden

Ein Gesetz in Japan zwingt Apple dazu, auf dem iPhone auch andere Sprachassistenten zu unterstützen.

Die KI-Siri hätte eigentlich bereits im Herbst 2024 erscheinen sollen. Im Frühjahr 2025 wurden dann sogar die entsprechenden Werbespots entfernt . Nun soll die überarbeitete Version 2026 an den Start gehen . Bis dahin könnte Apple aber bereits zahlreiche Siri-Nutzerinnen und -Nutzer an die Konkurrenz verloren haben.

Siri bereitet Apple gehörige Probleme. Im Frühjahr 2024 wurde ein völlig überarbeiteter Voice-Assistant angekündigt, der in erster Linie auf Künstlicher Intelligenz aufbaut. Wenig später musste sich der iPhone-Hersteller eingestehen, dass die Siri-Neuentwicklung in einer Sackgasse steckt und man nochmal von vorne beginnen muss.

Gemini und Alexa am iPhone

Die neue Beta-Version von iOS 26.2 zeigt nämlich, dass sich auf iPhones künftig andere Sprachassistenten per Shortcut aufrufen lassen. Die Tastenbelegung des Powerbuttons beziehungsweise der Actiontaste kann dahingehend geändert werden. Durch Drücken der jeweiligen Taste könnte künftig also Google Gemini, Amazons Alexa oder der Voice-Assistant von ChatGPT gestartet werden.

Bislang ist es auf iPhones nicht möglich, die Tastenbelegung zu ändern. Wer den Powerbutton länger gedrückt hält, wird Siri zu Gesicht bekommen. Dass dadurch ein anderer Sprachassistent aufgerufen wird, kann man derzeit noch nicht einstellen.

In der Developer-Dokumentation zur Neubelegung der Tasten heißt es allerdings, dass diese Möglichkeit derzeit nur für iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer in Japan gilt. Dort wird eine derartige freie Tastenbelegung per Gesetz eingefordert.

Auch in EU denkbar

Eine solche Regulierung erinnert frappant an die EU-Gesetzgebung, die Apple in den vergangenen Jahren zahlreiche ähnliche Features aufgezwungen hat. Es ist daher durchaus vorstellbar, dass eine freie Wahl bei den Sprachassistenten auch in der EU kommen wird.

Wie viel von der freien Tastenbelegung in der fertigen Version von iOS 26.2 übrig bleibt und ob auch iPhone-User in Europa dadurch Siri loswerden können, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Es wird erwartet, dass das Betriebssystem-Update noch in diesem Jahr, vor den Weihnachtsfeiertagen, veröffentlicht wird.