Jolla Phone ist zurück: Europäisches Handy mit Sailfish OS vorgestellt

Das Smartphone aus Finnland setzt auf einen Wechselakku, Datenschutz und ein alternatives Betriebssystem ohne Google-Dienste.

Heutzutage ist die Smartphone-Welt weitestgehend in Android und iOS aufgeteilt. Es gab aber eine Zeit, in der alternative Betriebssysteme drauf und dran waren, sich zu etablieren. Eines dieser Beispiele war Sailfish OS, das in erster Linie auf den Jolla Phones lief. All das ist lange her. Sowohl Jolla als auch Sailfish OS sind in den vergangenen 10 Jahren so gut wie in der Versenkung verschwunden. Zwischenzeitlich gab es etwa mit dem Jolla C2 ein reines Entwickler-Handy. Nun gibt das finnische Unternehmen aber ein starkes Lebenszeichen von sich und hat ein neues Jolla Phone vorgestellt.

Jolla Phone basiert auf Wünschen der Community Das europäische Smartphone ist ein Community-Projekt. Jolla hat versucht, die Ausstattung des Handys so zu gestalten, dass sie den Wünschen der Community entspricht. Das ist aber nicht in allen Belangen gelungen. Produziert wird das Jolla Phone erst, wenn mehr als 2.000 Stück vorbestellt wurden. Diese Schwelle ist längst überschritten, wie der Jolla-Mitgründer Antti Saarnio auf X schreibt. Mehr als 3.000 Geräte wurden innerhalb von 3 Tagen reserviert. Mittlerweile sind es schon mehr als 4.800 Stück. Die technischen Spezifikationen sind noch nicht zur Gänze abgesegnet und werden wohl erst definiert, wenn es tatsächlich an die Serienfertigung geht. Das neue Jolla Phone soll jedenfalls einen 6,36 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Full-HD-Auflösung erhalten.

Das neue Jolla Phone mit Sailfish OS 5 © Jolla

Technische Ausstattung Als Prozessor soll eine leistungsstarke 5G-MediaTek-Plattform zum Einsatz kommen. Um welches SoC es sich im Detail handelt, ist noch unbekannt. Der Arbeitsspeicher wird mit 12 GB angegeben, der interne Speicher mit 256 GB. Zusätzlich soll ein microSD-Slot zur Verfügung stehen. Auf der Rückseite des Jolla Phones wird es eine 50 MP Hauptkamera sowie eine 13 MP Weitwinkelkamera geben. Die Selfie-Kamera, die sich in einem Balken-Notch befindet, wurde nicht näher beschrieben. Der Fingerprintsensor befindet sich seitlich im Power-Button.

Das neue Jolla Phone mit Sailfish OS 5 © Jolla

Wechselakku und Privacy-Schalter Das Gehäuse soll einzigartig werden. Die Abdeckung auf der Rückseite wird sich nämlich entfernen lassen, sodass es möglich ist, den Akku zu tauschen. Der Akku selbst wird eine Kapazität von 5.500 mAh haben. Während dem Community-Wunsch nach einer austauschbaren Batterie entsprochen werden konnte, war es aber offenbar nicht möglich, einen herkömmlichen 3,5mm-Kopfhöreranschluss zu integrieren. Es sollen aber passende USB-C-Adapter zur Verfügung gestellt werden. Einzigartig scheint auch der Privacy-Schalter zu sein. Damit sollen sich unter anderem das Mikrofon, Bluetooth sowie bestimmte Android-Apps abschalten lassen. Der Privacy-Schalter soll sich nach Belieben der User konfigurieren lassen.