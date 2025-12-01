Neues Mini-Handy von HMD sperrt Social Media aus

XploreOne richtet sich vorrangig an Kinder und Eltern, die ihre Kinder überwachen wollen.

Das XploraOne richtet sich primär an Kinder, könnte aber auch als Zweitgerät für Erwachsene dienen.

HMD hat mit dem XploraOne ein neues Handy vorgestellt. Der Funktionsumfang ist absichtlich sehr eingeschränkt, weshalb es eigentlich kein Smartphone, sondern eher ein Featurephone ist. Zwar gibt es einen 3,2 Zoll kleinen Touchscreen, aber keinen App Store. Auf die üblichen Social-Media-Apps, wie Snapchat, Instagram und TikTok, wird bewusst verzichtet. Nicht mal ein Webbrowser ist vorhanden. Immerhin gibt es einen eigenen Chat und Sprachnachrichten.

XploreOne © Xplore

Für das Mini-Handy mit dem Mini-Funktionsumfang gibt es 2 Zielgruppen: Kinder und Erwachsene, die mal eine digitale Auszeit brauchen. Als Kinder-Handy können Eltern die Nutzung überwachen und etwa einsehen, welche Fotos das Kind gemacht hat. Außerdem kann eingeschränkt werden, mit welchen Kontakten telefoniert werden darf. ➤ Mehr lesen: Forscher warnen: Kinder unter 13 sollten keine Smartphones nutzen Erwachsenen-Version für Indien Erwachsene könnten das XploraOne als Zweit- oder Wechselhandy nutzen, um mal vom Doomscrooling wegzukommen und nicht auch beim Sporteln ständig die Arbeits-E-Mails zu checken. Zwar gibt es mit dem HMD Touch 4G eine eigene Erwachsenen-Variante, auf der das XploraOne vermutlich basiert, diese ist bisher aber offiziell nur in Indien für umgerechnet 40 Euro erhältlich.