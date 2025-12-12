Mitmachen und T Phone 3 Pro von Magenta gewinnen

Das T-Phone 3 Pro verfügt über den integrierten Perplexity Assistant. Damit erstellst du per Sprachbefehl individuelle Trainingspläne oder erhältst sofort Antworten auf alles, was auf deinem Bildschirm angezeigt wird – von Preisen und Matheaufgaben bis hin zu Alltagsfragen.



Die Kamera kannst du für Echtzeitunterstützung nutzen – egal ob du aus zufälligen Zutaten ein Gericht zaubern oder dein nächstes Lieblingsbuch finden willst. Wenn der Perplexity Assistant als Standard eingerichtet ist, kannst du auch erweiterte Bildschirmfunktionen nutzen: Einfach das markieren, was du siehst – und sofort tiefer ins Thema eintauchen.