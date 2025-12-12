Mitmachen und T Phone 3 Pro von Magenta gewinnen
Mit dem T-Phone 3 Pro sowie AI- Tablets bietet Magenta für jedes Bedürfnis ein passendes Angebot und macht Künstliche Intelligenz für alle zugänglich.
Das Smartphone verfügt über hochauflösendes Display mit 120 Hertz und überzeugt mit seiner Kamera. Diese bringt eine Bildstabilisierung und AI-gestützte Bildoptimierung von Picsart mit. Das Gerät überzeugt auch mit seinen Nachhaltigkeitsmerkmalen: Es hat das #GreenMagenta Label und ein ausgezeichnetes Ergebnis von 88/100 im Eco Rating von Smartphones erhalten.
Das T-Phone 3 Pro verfügt über den integrierten Perplexity Assistant. Damit erstellst du per Sprachbefehl individuelle Trainingspläne oder erhältst sofort Antworten auf alles, was auf deinem Bildschirm angezeigt wird – von Preisen und Matheaufgaben bis hin zu Alltagsfragen.
Die Kamera kannst du für Echtzeitunterstützung nutzen – egal ob du aus zufälligen Zutaten ein Gericht zaubern oder dein nächstes Lieblingsbuch finden willst. Wenn der Perplexity Assistant als Standard eingerichtet ist, kannst du auch erweiterte Bildschirmfunktionen nutzen: Einfach das markieren, was du siehst – und sofort tiefer ins Thema eintauchen.
Mitmachen
Wir vergeben das Smartphone unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram oder Facebook bis 17. Dezember, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
