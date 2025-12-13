Warum dieser Flugbegleiter verzweifelt die Tür zuhält

13.12.2025

Dieses Mal in unseren Videos der Woche: Eine 6.000-A-Sicherung brennt durch, Sand in der Turbine und ein ungeheuerlicher Fisch.

Als Flugzeugpassagier habt ihr vermutlich schon mal die Durchsage "Cabin crew, doors to disarm and cross-check" gehört. Dabei werden die Notrutschen an den Türen deaktiviert. Die Tür ist dann im normalen Modus, sodass sie beim Öffnen keine Rutsche auslöst. Was passiert, wenn man die Notrutsche nicht deaktiviert, musste der Flugbegleiter im folgenden Video auf die harte Tour lernen. Im letzten Moment konnte er die Tür noch festhalten und ein unmittelbares Auslösen der Notrutsche verhindern.

Kein billiger Spaß Seine Frage, ob man denn das Aufblasen der Rutsche stoppen könne, ist mit einem klaren "Nein" zu beantworten. Glücklicherweise hat die Bodencrew schließlich die Treppe zurückgefahren, sodass der Schaden geringgehalten werden konnte. Es bestand nämlich die Gefahr, dass durch das Aufblasen der Notrutsche die Treppe gegen das Flugzeug geschleudert würde. Auch ohne eine solche Beschädigung dürfte der Zwischenfall der Airline eine Stange Geld kosten. Denn nicht nur muss der Mechanismus wiederhergestellt werden, das Flugzeug muss dafür auch am Boden bleiben, was wiederum zu Ausfällen führen kann. ➤ Mehr lesen: Airbus A330 kämpft gegen Wind und bleibt in der Luft stehen

Weltrekord im Formationsflug Ein Team aus 104 Fallschirmspringern aus 20 Ländern hat im November über Lake Wales in Florida einen neuen Weltrekord im Formationsflug aufgestellt. Sie bildeten eine riesige, sternförmige Formation.

Doppeltes Talent Der Künstler im folgenden Video zeigt gleich 2 beeindruckende Fähigkeiten: Mithilfe einer Marionette erschafft er ein Gemälde. Die Puppe hält dabei den Pinsel, während er sie präzise über die Fäden führt – eine kreative Kombination aus Kunst und Puppenspiel.

YouTuber lässt 6.000-Ampere-Sicherung durchbrennen Der YouTube-Kanal styropyro shorts ist in unserer Video-Rubrik ein alter Bekannter. Dieses Mal bringt er eine besonders starke Sicherung mit 6.000 Ampere zum Durchbrennen. Eine gewöhnliche Schuko-Steckdose im Haushalt ist normalerweise mit 16 Ampere abgesichert. ➤ Mehr lesen: So hell ist eine 30.000 Watt starke Glühbirne

Was passiert, wenn man Sand in eine Flugzeugturbine wirft? Auf Basis dieser banalen Ausgangsfrage beleuchtet dieses Video die Materialwissenschaft hinter dem Bau von Turbinenschaufeln und zeigt die komplexen Design- und Herstellungsprozesse.