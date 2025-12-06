Transportflugzeug macht verrückten Stunt „die Scheibtruhe“

Diese Woche ins Netz gegangen: Eine Caribou auf der Flugshow, Doom auf Druckerpapier gespielt und gestengesteuerte Schwert-Drohnen.

Was für den Biker ein Stoppie ist, ist für Flugzeuge ein Wheelbarrow – die Scheibtruhe. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie zum Teufel das funktionieren soll, findet ihr die Antwort hier:

Das Flugzeug ist eine de Havilland Canada DHC-4 Caribou. Sie wurde 1961 in Dienst gestellt und dient als Transportmaschine, die für kurze Landungen und Starts optimiert ist. Außerdem kann sie, ganz offensichtlich, auch für verrückte Flugshow-Stunts genutzt werden.

Fliegende Schwerter Ein wenig verrückt wirkt auch die Idee, mehrere Drohnen, die wie Schwerter aussehen, mittels Gestensteuerung zu kontrollieren. Warum man das macht? Weil man es kann.

Die Grundidee dürfte sein, Animes und Fantasyfilmen nachzueifern. Nicht alle User glauben daran, dass das Video echt ist und vermuten dahinter KI. Es gibt zumindest ein älteres Video der Schwert-Drohne, das etwas weniger glamourös aussieht – dessen Echtheit aber ebenfalls von einigen Leuten angezweifelt wird.

Doom auf dem Rechnungsdrucker „OK, aber kann man darauf Doom spielen?“ Das lebendig gewordene Hacker- und Maker-Meme wird vom YouTube-Kanal Bringus Studios auf ein neues Level gehoben. Hier wird Doom nicht auf dem Display eines Rechnungsdruckers gespielt, sondern auf dem Druckpapier. Wie gut (oder schlecht) das funktioniert, seht ihr hier:

Roboter spielen Baseball Gespielt wird auch im nächsten Video, und zwar Baseball. Geschlagen und geworfen wird von Robotern.

Wie eine Goldkette gemacht wird Goldketterl haben nicht immer den besten Ruf (was an ihren Trägern liegt) – aber einen faszinierenden Herstellungsprozess. Zumindest, wenn man es langsam und ansehnlich per Hand macht:

Die weniger romantische Herstellung einer Goldkette „in Handarbeit“ sieht dann so aus: