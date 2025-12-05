Neue Google-Funktion erkennt, ob eine Nachricht ein Scam ist

Android-Nutzer können künftig ganz einfach prüfen, ob eine verdächtige Nachricht tatsächlich Spam ist.

Google zieht in Android einen neuen Schutzwall gegen Scam-Nachrichten ein. Nutzer können verdächtige Textstellen oder Bilder in einer Nachricht mittels „Circle to Search“ oder über Google Lens markieren. Das funktioniert in Google Messages gleichermaßen wie in Mails oder z. B. WhatsApp-Nachrichten.

Mit "Circle to Search" kann man einfach nach Dingen suchen, indem man sie auf dem Display einkreist. Davor muss man nur lange auf den Home-Button bzw. die Navigationsleiste am unteren Displayrand drücken. Ist man sich bei einer Nachricht unsicher, kann man diese dann einkreisen. Alternativ kann man auch einen Screenshot machen und ihn in Lens importieren.

Websuche

Die KI sucht daraufhin im Web nach ähnlichen bekannten Betrugsmaschen und liefert eine Einschätzung, ob es sich um einen Fake handelt. Die Funktion soll laufend intelligenter werden. Dies ist besonders relevant, da Betrüger ihre Taktiken ständig variieren und oft legitime Webseiten-Layouts imitieren, um Vertrauen zu erwecken.

Laut Google soll das Feature global eingeführt werden. Der Rollout soll in diesen Tagen beginnen. Bei einem Test der futurezone am Freitag erkannte das Feature bereits eine Spam-Nachricht korrekt als solche.