Polizei warnt jetzt vor diesen Fake-E-Mails

Die Polizei Niederösterreich warnt in einem Facebook-Posting vor Fake-E-Mails, die im Namen von Polizeibehörden verschickt werden. Diese drohen unter Zeitdruck mit Festnahme und werfen den Empfängern Straftaten vor, etwa Verbreitung pornografischen Materials oder sexualbezogenen Darstellungen von Kindesmissbrauch.

➤ Mehr lesen: Was tun, wenn ich auf eine Phishing-Mail hereingefallen bin?

Die kriminellen Absender wollen so an sensible Daten oder das Geld ihrer Opfer kommen. Erkennen kann man den Fake an der fehlenden persönlichen Anrede, und vor allem an der falschen E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adressen österreichischer Behörden, darunter auch die Polizei, enden immer mit gv.at.