Versteckter Hafen: Details zum ersten Teil von "The Line" verkündet

Der erste Abschnitt der Sci-Fi-Stadt soll bereits in 5 Jahren fertig sein und zum zentralen Teil der Fußball-WM 2034 werden.

Die Bauarbeiten an der schnurgeraden Bandstadt "The Line" in der saudi-arabischen Wüste haben schon vor einiger Zeit begonnen. Das beweisen mittlerweile zahlreiche Fotos, die von den NEOM-Projektverantwortlichen gepostet werden.

Darauf sind meist unzählige Baumaschinen zu sehen, die damit beschäftigt sind, das Fundament für die Science-Fiction-Stadt zu legen. Einmal fertig gestellt, soll The Line 170 Kilometer lang sein. Das erste Teilstück davon soll bereits 2030 finalisiert werden.

➤ Mehr lesen: Weltweit erster 1.000-Meter-Wolkenkratzer wird doch fertiggebaut