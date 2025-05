Vollautomatischer Frühjahrsputz: Sind Saugroboter sinnlos?

Auch wenn es viele Zukunftsversprechen in dieser Richtung gab, sind Roboter im Haushalt heute noch eher eine Seltenheit. Mit einer Ausnahme: Staubsaugroboter sind in den vergangenen Jahren zunehmend beliebter geworden.

Wer gerade beim aktuellen Frühjahrsputz auf den Gedanken kommt, die lästige Bodenreinigung doch lieber vollautomatisch erledigen zu lassen, hat mehr Auswahl denn je. Neue Geräte können nicht nur saugen, sondern auch nass wischen und noch viel mehr.

Ist es also ein No-Brainer, sich so etwas anzuschaffen, weil wohl kaum jemand seine Zeit gerne mit Bodenreinigung verbringt? Das sehen zumindest nicht alle so. Stiftung Warentest stellte etwa vor einigen Jahren so gut wie allen Saugrobotern ein schlechtes Zeugnis aus. Wirklich gut saugen würde keiner, wie in diesem Bericht darüber aus 2021 steht.

Sind Saugroboter also sinnlose Gadgets, die ohnehin nicht gut putzen oder sorgen sie dank neuester Technik für perfekt reine Böden? Als jemand, der jahrelang verschiedenste Modelle getestet hat, meine ich, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt.

Die unbequeme Wahrheit

Selbst wenn man den derzeit besten Saugroboter um teures Geld kauft: Um das händische Nachsaugen oder eine gelegentliche gründliche Bodenreinigung kommt man nicht herum. Das liegt zum einen daran, dass sich alle Saugroboter immer noch schwertun, in unzugängliche Ecken zu kommen. Zwar verfügen moderne Geräte von Roborock oder Dreame über flexible, ausfahrbare Seitenbürsten, um besser in Ecken zu kommen, Wunderwaffen sind auch diese Features in der Praxis aber nicht. Das Reiskorn in der engen Ecke bleibt bei den meisten Saugern dennoch zurück.

Dazu kommt, dass alle Saugroboter freilich nur in den Ecken und an den Stellen putzen können, zu denen sie auch kommen. Will man also den maximalen Nutzen aus seinem Saugroboter ziehen, braucht man einen Wohnbereich, in dem nicht viel herumsteht.

Schon ein Esstisch mit eingerückten Sesseln kann etwa dafür sorgen, dass der Staubsauger in diesem Bereich nicht saugen kann. Wenn man genau hier am Vorabend mit der Pizza gebröselt hat, wird ein Saugroboter nicht viel gegen die Sauerei unternehmen können. Außer, man denkt voraus und stellt die Sessel beiseite oder auf den Tisch, bevor man den Roboter losschickt. Das nimmt aber freilich wieder etwas von der Bequemlichkeit und “vollautomatisch” ist die Bodenreinigung dann auch nur mehr bedingt.