13 Tipps für den Staubsaugerroboter: So wird es richtig sauber

Nie wieder Staubsaugen! Das erhoffen sich viele, wenn sie in einen Staubsaugerroboter investieren. Einfach den Robo aus der Packung nehmen, den Startknopf drücken und sich zurücklehnen – das ist aber eine Wunschvorstellung.

Um Frust und Beschädigungen zu vermeiden, sollte man das Haus erst Staubsaugerroboter-sicher machen. Außerdem gibt es einige Tricks, mit denen die Reinigungsleistung der kleinen Helfer optimiert werden kann.

Ist mein Zuhause überhaupt für Roboter geeignet?

Bevor man den Saugroboter tatsächlich kauft, sollte man sich die Wohnsituation ansehen. Hat man in einem Haus etwa die Wohnfläche auf mehrere Stockwerke verteilt, muss man den Roboter hin- und hertragen. Außerdem sollte man dann ein höherpreisiges Modell wählen, das virtuelle Karten für mehrere Stockwerke erstellen kann.

In manchen Wohnungen gibt es hohe Türschwellen. Diese können verhindern, dass der Roboter alle Zimmer erreicht. Diese sollte man abmessen (von beiden Seiten!) und in den Herstellerangaben der Roboter schauen, ob diese Höhe überwunden werden kann. Oft geben Hersteller den Wert mit bis zu 2,5 Zentimeter an – in der Praxis ist es meist weniger. Will man trotzdem einen Roboter nutzen, kann man Türschwellenrampen anbringen.