Linzer Lufttaxi mit 6 Rotoren führt erfolgreichen Erstflug durch

Der Demonstrator BlackBird ist von einem Flugplatz abgehoben. Nun will CycloTech das Antriebssystem weiterentwickeln.

Das Linzer Start-up CycloTech hat den ersten Jungfernflug seines Lufttaxi-Demonstrators BlackBird erfolgreich gemeistert, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Am 27. März ist das Lufttaxi, das sich seit weniger als einem Jahr in Entwicklung befindet, endlich von einem Flugplatz abgehoben.

Das eVTOL (electrical Vertical Take-Off and Landing) verfügt über 6 „CycloRotoren“, die das Unternehmen selbst entwickelt hat. Bei früheren Demonstratoren waren es 2 Rotoren weniger. BlackBird soll laut dem Unternehmen eine völlig neuartige Flugzeugkonfiguration darstellen.

Manövrierfähiges Flugsystem

Dank einer 360-Grad-Schubvektorsteuerung kann das eVTOL vertikal starten und landen, was es auch für den Einsatz in städtischen Umgebungen geeignet macht. Es kann Schwebeflüge mit Neigungswinkel durchführen, in der Luft plötzliche Bremsmanöver ausführen, parallel parken und selbst unter schwierigen Wetterbedingungen präzise landen.