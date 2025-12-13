OpenAI-Manager: Diese 3 Jobs wird die KI komplett übernehmen

13.12.2025

Künstliche Intelligenz wird laut dem Produktchef von OpenAI zahlreiche Berufsfelder in Gefahr bringen.

Kein Blatt vor dem Mund nimmt sich Olivier Godement in einem aktuellen Podcast. Der Produktchef der ChatGPT-Macher OpenAI nennt dabei mehrere Berufsfelder, die wohl in absehbarer Zukunft komplett von einer Künstlichen Intelligenz übernommen werden. In der aktuellen Folge von "Unsupervised Learning" lässt er mit seiner Prognose aufhorchen: Demnach stehen Teile der Pharmabranche, des Kundenservices und der Softwareentwicklung vor einer vollständigen Automatisierung. Pharmaindustrie Laut Godement ist das Zulassungsverfahren für neuen Medikamenten mit einem extrem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Die administrativen Aufgaben seien zeitaufwendig und zum Teil höchst monoton. Dabei müssen große Mengen an Daten vereinheitlicht dargestellt und Dokumente wiedergegeben werden. Das sei laut Godement eine jener Aufgaben, die ein maßgeschneidertes KI-Modell vollständig übernehmen könnte. KI-Werkzeuge könnten demnach das Zulassungsverfahren für Medikamente maßgeblich beschleunigen.

Kundenservice Der OpenAI-Produktchef ist der Ansicht, dass das Kundenservice mithilfe von AI-Tools vor einer regelrechten Revolution steht. In den kommenden ein bis 2 Jahren würden laut Godement zahlreiche Aufgaben im Bereich des Kundenservices zuverlässig und vollständig automatisiert werden können. Er habe in den USA eng mit dem dortigen Mobilfunker T-Mobile US zusammengearbeitet. Dabei seien bereits qualitativ ziemlich gute Ergebnisse erzielt worden, so Godement. Softwareentwicklung Die Arbeit eines Software-Entwicklers werden KI-Modell nicht so bald vollständig ersetzen können, sagt Godement. Man sei aber auf einen guten Weg dahin. KI-unterstütztes Programmieren werde aber in den kommenden Jahren zunehmend besser, sodass viele Unternehmen die Anzahl der Software-Entwickler reduzieren werden.