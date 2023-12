Kurz vor Jahresende blicken wir in die Sterne und verraten euch, wann es sich lohnen wird in den Nachthimmel zu schauen.

Hobby-Astronom*innen aufgepasst: Das kommende Jahr ist zwar eher arm an besonderen Himmelsereignissen, dennoch gibt es ein Tage, an denen es sich lohnt, in die Sterne zu schauen.

Im Video findet ihr einen Überblick zu ausgewählten astronomischen Ereignissen 2024. Von Sternschnuppennächten, Sonnenfinsternissen und besonderen Planetenkonstellationen ist alles dabei!