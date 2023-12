Dieser Planet dürfte eigentlich gar nicht existieren

Amerikanische Wissenschaftler*innen machten eine Entdeckung, die bisherige Erkenntnisse massiv in Frage stellt.

Wissenschaftler*innen von der amerikanischen Universität Pennsylvania State haben einen neuen Planeten entdeckt. Dieser ist so groß, dass er eigentlich gar nicht existieren sollte - zumindest nach bisherigen Theorien zur Entstehung von Sternen und Planeten.

Verhältnis ist völlig unplausibel

Sie veröffentlichten dazu Ende November eine Studie in Science, in der sie ihre neue Entdeckung beschreiben. Der Planet ist 13 Mal so groß wie die Erde. Erstaunlich ist, dass der Stern, um den besagter Planet kreist, viel kleiner ist als unsere Sonne – die Sternenmasse ist 9 Mal geringer als die der Sonne.

➤ Mehr lesen: Planet 9 könnte ein wanderndes Schwarzes Loch sein

Spezielles Instrument für Zwergsterne

Die Entdeckung widerspricht bisherigen Theorien über die Planetenentstehung um kleinere Sterne. Der gefundene Planet ist schlicht zu groß.