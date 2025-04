Apple arbeitet angeblich an neuer Vision Pro

Apple will seine Vision Pro nicht aufgeben. Und das, obwohl in der Vergangenheit mehrere Menschen ihre Apple Vision Pro zurückgegeben haben und sich das Interesse generell in Grenzen hielt.

Diese Rückschläge will das Unternehmen überwinden und setzt dabei auf neue Varianten, wie Bloomberg berichtet. Diese sollen die Nachteile bisheriger Versionen der Vergangenheit angehören lassen.

Leichter, billiger, Mac-kompatibel

In Arbeit sind laut dem Bloomberg Journalisten Mark Gurman 2 Varianten. Die eine soll deutlich leichter und billiger sein als die Vision Pro der ersten Generation. Diese kostete rund 3.000 Euro und ist 0,68 Kilogramm schwer.

Die andere Version der Vision Pro 2 soll mit dem Mac über ein Kabel verbunden werden können und damit geringe Latenzzeiten, also Verzögerungen, ermöglichen. So sollen Nutzer der Vision Pro die Inhalte auf ihren Bildschirm streamen können.

Wann genau eine neue Apple Vision Pro erhältlich sein wird, verrät Bloomberg Journalist Mark Gurman in seinem Newsletter nicht. Er betont aber, dass Apple-CEO Tim Cook langfristig weiterhin auf echte Augmented Reality-Brillen setzen will.