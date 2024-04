Apple Vision Pro vs. Meta Quest Pro: CT-Scan zeigt Unterschiede

Allerdings verliert man bei all den winzigen Komponenten schnell den Überblick, sodass man sich nur mehr schwer vorstellen kann, wie das Innenleben in seiner Gänze tatsächlich aussieht.

Teardowns , bei denen Elektronikgeräte in ihre Einzelteile zerlegt werden, ermöglichen einen Einblick in die Art und Weise, wie die jeweiligen Produkte zusammengebaut sind. Zudem geben sie Aufschluss darüber, wie gut sich die Geräte reparieren lassen .

CT-Scan der VR-Headsets

An diesem Punkt setzt Lumafield an. Das Unternehmen hat sich nämlich auf CT-Scans für industrielle Prüfungsprozesse spezialisiert. Die Aufnahmen, die dabei entstehen, erlauben einen völlig neuen Blick auf oder besser gesagt in Elektronikprodukte.

Nachdem Lumafield bereits eindrucksvoll gezeigt hat, wo die Unterschiede zwischen billigen und teuren USB-Kabeln liegen und worin sich originale AirPods von Fake-Airpods unterscheiden, hat das Unternehmen nun die Apple Vision Pro mit der Meta Quest Pro und der Meta Quest 3 verglichen.

