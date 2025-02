Weil niemand WinRAR kauft, verkauft WinRAR jetzt Taschen

16.02.2025

Die Tasche ist nicht ganz günstig und auf die Lieferung muss man etwas warten. Das nimmt man als echter Fan aber in Kauf.

"Try before you buy" - das ist die Unternehmensphilosophie von WinRAR. Das Datenkompressions-Tool ist bekannt dafür, dass es nach dem 40-tägigen Testzeitraum weiter genutzt werden kann. In seinem fast 30-jährigen Dasein hat es damit Kultstatus erreicht. Da bietet es sich an, auf anderen Wegen Geld zu verdienen, nämlich mit Merch. Tasche in WinRAR-Optik Zusammen mit dem französischen Modelabel Tern haben die Softwareentwickler daher eine Tasche aus "veganem Leder" herausgebracht. Das Täschchen in WinRAR-Optik wird für 115 Euro feilgeboten und bietet Platz für 798 Pokémon-Karten. Andere Sachen lassen sich sicher auch darin verstauen.

Wer sich eine Tasche anschaffen will, muss allerdings Geduld haben. Die Auslieferung ist für April angegeben, da Tern zuerst die Nachfrage prüfen und erst dann (in China) produzieren lassen will. "Gibt es eine bessere Möglichkeit, die Software zu unterstützen, für die du NIE bezahlt hast, als eine WinRAR-Tasche zu kaufen?", fragen sich indessen die WinRAR-Entwickler auf X.