Verbrechen in der U-Bahn sollen mit Kameras vorhergesagt werden

In New York City wird der Einsatz von KI-Systemen für die Vorhersage von Verbrechen in U-Bahnen geprüft. Das teilt die New Yorker Verkehrsbehörde Metropolitan Transportation Authority (MTA) in einem Sicherheitsausschuss mit.

„Wenn sich jemand unvernünftig verhält, kann das einen Alarm auslösen. Dann wird der Sicherheitsdienst oder die Polizei gerufen”, sagt MTA-Sicherheitsbeauftragter Michael Kemper. Damit solle die Polizei eingreifen können, bevor etwas passiert.

Zusammenarbeit mit Tech-Unternehmen

Für die Behörde sei Künstliche Intelligenz jedenfalls die Zukunft, heißt es von Kemper. Dafür arbeite man momentan auch mit Tech-Unternehmen zusammen, um herauszufinden, welche Möglichkeiten für U-Bahn-Systeme am besten geeignet seien.

Mit welchen Tech-Unternehmen zusammengearbeitet wird, hat Kemper nicht erwähnt. Weitere Fragen, die derzeit offenbleiben sind: Wie die KI genau eingesetzt werden soll oder welche Art von Verhalten die KI-fähigen Kameras erkennen sollen.

Keine Gesichtserkennung

Ein Sprecher der MTA bestätigte aber, dass das System nicht auf Gesichtserkennung basieren soll. Es gehe eher darum, problematisches Verhalten zu detektieren.

Übrigens hat die MTA schon 2023 KI eingesetzt, um Schwarzfahrer in der U-Bahn aufzuspüren. 2024 wurde ein KI-gestützter Waffenscanner in den New Yorker U-Bahnen eingesetzt. Es wurden keine Fahrgäste mit Schusswaffen entdeckt, aber 100-mal Fehlalarm ausgelöst.