Mitmachen und 2×50 Euro Bolt-Fahrtguthaben gewinnen

Die Adventzeit bringt volle Straßen, lange Abende und viele Wege quer durch die Stadt. Damit ihr auch in der hektischsten Zeit des Jahres sicher und bequem unterwegs seid, verlosen wir gemeinsam mit Bolt 2×50 Euro Fahrtguthaben.



Bolt ermöglicht schnelle und unkomplizierte Fahrten per App – ideal für Weihnachtsfeiern, Treffen auf den Adventmärkten oder den sicheren Heimweg nach einem langen Tag. Mit dem Fahrtguthaben könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und die Vorweihnachtszeit genießen, ohne auf den Verkehr achten zu müssen.