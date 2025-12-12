Chinesisches Elektroauto kann alle Räder um 90 Grad drehen

Damit dürfte man selbst in die schwierigsten Parklücken ohne jegliche Probleme fahren können.

Diese extreme Beweglichkeit wird durch eine neu entwickelte Antriebseinheit ermöglicht, bei der die Elektromotoren direkt in die Radeinheiten integriert sind. Dadurch kann das Fahrzeug nicht nur auf der Stelle wenden ( Tank Turn ), sondern sich auch seitwärts wie eine Krabbe bewegen ( Crab Walk ), was insbesondere das Einparken in enge Lücken drastisch vereinfachen würde.

Der chinesische Automobilkonzern Geely hat eine neue Antriebstechnologie präsentiert, die eine völlig neue Art des Lenkens bringen soll. In einem Video demonstrierte das Unternehmen einen modifizierten Prototyp des Elektro-Crossovers Geely EX5 (in China als Galaxy E5 bekannt), dessen 4 Räder sich unabhängig voneinander um bis zu 90 Grad einschlagen lassen.

Die Radkästen an der Hinterachse mussten offenbar vergrößert werden, um die um 90 Grad gedrehten Felgen aufzunehmen, was zu einer deutlichen Reduzierung des Innenraums führen könnte. Die Fenster des EX5-Prototyps waren mit schwarzer Folie abgedeckt, weshalb CarNewsChina vermutet, dass Geely möglicherweise die Rücksitze aus der Kabine entfernt hat.

Ein weiteres bemerkenswertes Detail des Videos: Teile der Radkästen werden verschwommen dargestellt - vermutlich, um sich die genaue Technologie nicht von der Konkurrenz abschauen zu lassen.

Technische Daten

Der Geely EX5 basiert auf der modularen GEA-Architektur und misst 4.615 x 1.901 x 1.670 Millimeter bei einem Radstand von 2.750 Millimetern. Das Elektro-SUV verfügt über einen einzelnen Elektromotor an der Vorderachse mit einer Spitzenleistung von 160 kW (215 PS) und wird von einer 60,2-kWh-Batterie versorgt, die eine Reichweite von 430 Kilometern nach WLTP ermöglicht.

In China wird das Modell als Geely Galaxy E5 zu Preisen zwischen 107.800 und 179.800 Yuan (ca 13.000 - 22.000 Euro) verkauft, während der malaysische Hersteller Proton das Fahrzeug als Proton eMas 7 produziert.