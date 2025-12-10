NASA sucht aus 18 Kilometern Höhe nach Lithium

Gallium braucht es für Solarzellen, Titan und Wolfram für die Raumfahrt oder in der Verteidigung. Zu den rund 50 kritischen Rohstoffen, die von der EU identifiziert wurden, gehört aber auch Lithium. Dabei handelt es sich um ein weiß-silbernes Metall, das beispielsweise zur Herstellung von Batterien verwendet wird.

Die EU möchte mit dieser Liste und begleitenden Maßnahmen sicherstellen, dass genügend kritische Rohstoffe vorhanden sind. Denn ist das nicht der Fall, bleibt die Union abhängig von Importen aus Drittstaaten. Kommt es zu Lieferkettenproblemen oder geopolitischen Konflikten, kann das dazu führen, dass akkubetriebene Geräte um einiges teurer werden könnten. Das ist vor allem in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft und auch in Zeiten der Energiewende ein wirtschaftliches Problem.

Auch in den USA will man in Sachen kritischer Rohstoffen unabhängiger werden. Dafür nutzt die NASA AVIRIS-5, also ein hochpräzises, bildgebendes Spektrometer. Aus 18 Kilometern Höhe soll der Sensor Mineralvorkommen auf trockenen, baumlosen Gebieten im Westen der USA identifizieren.

Der AVIRIS-5-Sensor

Um Lithium zu finden, nutzt man bisher geophysikalische, mineralogische und geochemische Methoden oder Erkundungsbohrungen. Weltweit kommt Lithium mit etwa 0,006 Prozent in der Erdkruste vor. Das klingt zwar nicht viel, aber eigentlich ist Lithium gar nicht so selten. Es kommt beispielsweise häufiger vor als Blei. Das Problem ist aber, dass es hauptsächlich in Salzen und Gesteinen vorkommt, aus welchen man es extrahieren muss. Das ist sehr aufwändig und lohnt sich nicht immer wirtschaftlich.

Einfacher soll das durch AVIRIS-5 (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer-5) werden. Der Sensor ist ungefähr so groß wie eine Mikrowelle und wurde vom NASA Jet Propulsion Laboratory entwickelt

Befestigt wird er in der Nase des Forschungsflugzeuges ER-2. In einer Höhe von 18 Kilometern soll AVIRIS-5 Geologen dabei helfen, wichtige Mineralien wie Lithium in Gesteinsarten an der Erdoberfläche aufzuspüren, in denen es häufig vorkommt.