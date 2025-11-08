Warum sagen Piloten "Roger" und nicht "Yes"?

08.11.2025

Natürlich wäre es einfach "Okay" zu sagen. "Roger" hat aber einen guten Grund.

In praktisch jedem Film, in dem Piloten vorkommen, hört man sie das Wort "Roger" funken. Man wird sich dabei vermutlich schon einmal die Frage gestellt haben, "Wer ist dieser Roger?" und warum sagen Piloten eigentlich immer "Roger" und nicht einfach "Yes"? Mit "Roger" ist natürlich keine Person gemeint. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Abkürzung, mit der man dem Gegenüber über Funk signalisiert, dass man die Nachricht erhalten hat. Ursprünglich stammt die Bezeichnung aus dem Morsecode. Wie der Funkverkehr heutzutage aussieht, ist in zahlreichen YouTube-Videos zu sehen und zu hören. Dort werden interessante, lustige und auch hitzige Funksprüche zwischen Tower und Piloten abgebildet. ➤ Mehr lesen: Warum alle Boeing-Flugzeuge mit einer 7 beginnen

"R" für "received" In den Anfangsjahren der Luftfahrt haben Piloten mit dem Tower per Morsecode kommuniziert. Dabei wurde der Buchstabe "R" geschrieben, wenn man eine Nachricht erhalten hat. "R" galt als Abkürzung für "received" - also "empfangen" beziehungsweise "verstanden". Als der Funkverkehr in die Cockpits kam, ist der Buchstabe "R" als Abkürzung geblieben. Einfach nur "R" zusagen war mitunter problematisch. Denn ein einzelner Buchstabe kann bei einer etwaig schlechten Funkverbindung leicht missverstanden oder durch Störungen verschluckt werden konnte. Dasselbe gilt natürlich auch für das einsilbige "Yes". Das war die Geburtsstunde für "Roger" als Teil der internationalen Luftfahrtsprache. Im englischen Buchstabieralphabet stand "Roger" ab 1927 nämlich für "R". Man hätte auch einfach "reveived" sagen können. Weil dieses Wort für nicht-englischsprachige Personen schwerer auszusprechen ist, blieb man einfach bei "Roger". ➤ Mehr lesen: Easyjet Airbus A320 startet spektakulär durch

"Roger" hat sich gut gehalten 1956 wurde das Buchstabieralphabet geändert und "Roger" durch "Romeo" ersetzt. In der Luftfahrt hat sich "Roger" allerdings schon längst etabliert und wollte nicht mehr weichen. Später wurden Bestimmungen ohnehin gänzlich geändert und "Roger" eigentlich in den Ruhestand geschickt. Piloten müssen seither die Anweisungen des Towers beziehungsweise der Fluglotsen nämlich komplett wiederholen. Damit wird sichergestellt, dass die Cockpit-Crew die gesamten Informationen korrekt verstanden hat und kein Detail untergegangen ist. "Roger" ist aber immer noch Teil der internationalen Luftfahrtsprache und wird für rasches Feedback verwendet. Wenn man bestätigen will, dass man eine Durchsage erhalten hat und dafür keine Wiederholung notwendig ist, wird man auch heute noch so manches Mal "Roger" hören. ➤ Mehr lesen: Lufthansa A340 landet so hart, dass sich der Rumpf verbiegt

"Wilco" statt "Roger" Eine Abwandlung von "Roger" ist übrigens "Wilco", das ebenso eine Standardphrase im Flugfunk ist. Es ist die Abkürzung von "I will comply" und bedeutet "I understood your message and will comply with it" oder auf Deutsch: "Ich habe Ihre letzte Meldung verstanden und werde entsprechend handeln".