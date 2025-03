Easyjet Airbus A320 startet spektakulär durch

Der Flughafen von Funchal , benannt nach dem Fußballstar Cristiano Ronaldo , auf der portugiesischen Insel Madeira, gilt als notorisch schwer anzufliegen. Grund sind die Windbedingungen, die dort herrschen. So liegt der Flughafen direkt an einer Steilküste, was zu starken Scherwinden führen kann. Die generell gebirgige Umgebung macht den Anflug alleine topografisch schon herausfordernd.

In diesem neuen Video ist der Roboter Atlas von Boston Dynamics zu sehen. In dem Clip geht er, läuft, krabbelt, schlägt ein Rad und führt sogar einen Breakdance aus.

Tja, was gibt es zu diesem Gerät anderes zu sagen, als dass es naheliegend, aber irgendwie trotzdem genial ist. Hier werden Solarpanels geputzt. Und wo kommt die Energie her? Natürlich aus Solarstrom .

3.000 Nägel vs 300-Tonnen-Hydraulikpresse

Selbst nach so vielen Jahren wird uns der Hydraulic Press Channel nicht langweilig. In einem der aktuellen Videos wird versucht, 3.000 Nägel mit der Presse in ein Stück Holz zu drücken. Was am Ende herauskommt, geht durchaus als Kunst durch.