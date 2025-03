So schmeckt vor 82 Jahren abgefülltes Wasser

Das Jahr 1943 war jenes Jahr, in dem die Schlacht von Stalingrad zu Ende ging. 1943 war auch jenes Jahr, in dem im Oktober jemand eine Versorgungsbüchse der US-Küstenwache mit frischem Wasser gefüllt hat. Getrunken hat dieses Wasser allerdings nie jemand.

Zumindest nicht bis vor ein paar Tagen. Dann hat den original verschlossenen Wassercontainer nämlich der YouTuber L.A. BEAST in die Hände bekommen. Wer den populären Kanal des Amerikaners kennt, weiß bereits was in dem Video passiert.

Nach langem Gerede trinkt er das Wasser, das vor 82 Jahren abgefüllt wurde. Zuvor isst er noch einen Kaugummi aus dem Jahr 1980 und testet das Wasser auf gefährliche Bakterien oder Inhaltsstoffe. Prost!