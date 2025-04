Im Test: Diese iPhone-App soll Stress weg vibrieren

Relax: Dieser Vibe arbeitet mit sehr leichten Vibrationen, die langsamer sind und weiter auseinanderliegen. Zwischen den Vibrationen gibt es also eine kurze, aber regelmäßige Pause. Diesen Vibe habe ich als nicht störend empfunden und danach fühlte ich mich tatsächlich entspannter. Das kann aber auch daran liegen, dass ich die Session am Ende meiner Arbeitstage durchgeführt habe.

Refresh: Hier sind die Vibrationen eindeutig anders. Sie fallen stärker und länger im Vergleich zu Relax aus. Diese Session habe ich während einer kurzen Pause in der Arbeit genutzt, in der Hoffnung, dass ich mich erfrischt fühle. Wenn ich aber ehrlich zu mir selbst bin, habe ich dieses Gefühl nicht wirklich wahrgenommen. Stattdessen hat mein Arm gekribbelt, was ich nicht unbedingt als angenehm empfand.

Hug: Die Vibrationen dieser Session sollen sich wie eine Umarmung anfühlen. Hierbei handelt es sich um eine gleichmäßige Vibration, die im Vergleich zu den anderen Sessions mittellang dauert. Obwohl die Intensität auch auf 50 Prozent eingestellt war, sind mir die Vibrationen stärker vorgekommen. Eine echte Umarmung fühlt sich auf jeden Fall angenehmer an. Sonst konnte ich keine Effekte wahrnehmen.

Espresso Shot: Wie der Name verrät, soll diese Session Müdigkeit reduzieren. Ich habe sie in Situationen verwendet, in denen ich mich erschöpft gefühlt habe. Die Vibrationen hier sind kaum spürbar, aber wenn man genau darauf achtet, nimmt man leichte und schnell pulsierende Vibrationen wahr. Für diesen Test musste ich mich also konzentrieren, was den erzielten Effekten wahrscheinlich etwas im Weg stand. Grundsätzlich war die Session nicht unangenehm, aber einen Kaffee habe ich in diesen Situationen trotzdem benötigt.

Let’s Go: Konzentrieren musste ich mich auch bei dieser Session, da die Vibrationen nur ganz sanft waren. Das hat unter anderem dazu geführt, dass ich immer wieder meinen Kopf senken musste, um zu schauen, ob die Session schon vorbei ist. Es gibt angenehmeres.

Good Vibes: Bei dieser Session werden lange, leichte Vibrationen genutzt, die einigermaßen angenehm waren. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich unbewusst ein Tool anwende, das mir sonst gegen Stress hilft. Ohne es zu merken, habe ich meinen Atem an die Geschwindigkeit der Vibrationen angepasst und das hilft mir tatsächlich entspannter zu werden.