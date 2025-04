So entfernt man unsichtbare Wasserzeichen aus ChatGPT-Texten

Der KI-Chatbot versteckt in seinen Texten nicht sichtbare Zeichen. Sie lassen sich aber ganz leicht entfernen.

KI-Chatbots sind eine praktische Sache, wenn man auf der Suche nach neuen Formulierungen oder ganzen Textblöcken ist. Sie können bekanntlich auch ganze Essays und Erörterungen verfassen - besonders praktisch im Schulunterricht oder an der Uni. Blöd nur, wenn man dabei ertappt wird, ChatGPT für seine Aufgaben genutzt zu haben.

Das Enttarnen von ChatGPT-Texten könnte demnächst auch ganz einfach sein. Denn der KI-Chatbot von OpenAI baut neuerdings unsichtbare Zeichen in seine Texte ein, die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Herausgefunden hat das der KI-Dienstleister Rumi.

➤ Mehr lesen: "Bitte" und "Danke" kosten ChatGPT mehrere Millionen Dollar

Die gemeinen Wasserzeichen-Zeichen

Dabei handelt es sich in erster Linie um das Unicode-Zeichen "Narrow No-Break Space" (U+202F). Auf dem Display sieht dieses Zeichen wie ein gewöhnliches Leerzeichen aus. Schaut man sich das ganze allerdings in einem speziellen Texteditor an, wird das Unicode-Zeichen sichtbar und als <0x202f> ausgewiesen.

Kopiert man einen Text von ChatGPT in ein Worddokument oder in ein Google.doc, dann bleiben die nicht Unicode-Zeichen erhalten. Sie sind weiterhin im Text als nicht sichtbare Zeichen versteckt.

➤ Mehr lesen: Die besten lokalen KI-Chatbots für iOS und Android