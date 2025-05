Apple-Manager: In 10 Jahren braucht man vielleicht kein iPhone mehr

Der technologische Umbruch könnte dazu führen, dass Smartphones in der aktuellen Form nicht mehr benötigt werden.

"So verrückt das klingen mag, aber in 10 Jahren könnte man kein iPhone mehr brauchen", sagt Eddy Cue. "Etablierte Unternehmen haben es schwer. Wir sind keine Ölfirma, wir sind kein Zahnpastahersteller - das sind Dinge, die ewig halten", so der für das Dienstleistungsgeschäft zuständige Apple-Manager.

Man könne eben nicht davon ausgehen, dass die Leute in Zukunft immer noch iPhones kaufen werden. Insofern könnte das iPhone irgendwann jenen Weg gehen, den auch der iPod vorgegangen ist.

Den iPod einzustellen, sei das Beste gewesen, das Apple jemals gemacht hat, führt Cue aus. Das sei ein besonders mutiger Schritt gewesen. "Warum sollte man auch seinen Goldesel töten". Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, könnte dies aber manchmal erforderlich sein.

➤ Mehr lesen: Apple-Manager schickt Google-Aktie mit einem Satz auf Talfahrt