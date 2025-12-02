Warum Tesla niemals ein Motorrad bauen wird – solange Musk Chef ist

Der CEO hat eine derart große Abneigung gegenüber Motorrädern, dass Tesla unter seiner Führung keines produzieren wird.

Was wurde Tesla nicht schon alles angedichtet: Das Unternehmen von Elon Musk sollte längst ein völlig neuartiges Smartphone entwickelt, zahlreiche Kryptowährungen gestartet und schon öfter ein elektrisches Motorrad entworfen haben.

All das sind jedoch herbeifantasierte Falschmeldungen, die nur deswegen die Runde machen, weil sie mit Musk und Tesla assoziiert werden. Erst vor einigen Tagen behauptete wieder jemand, dass Tesla ein E-Motorrad vorgestellt habe.

Fake-News auf X

Ein anonymer X-Nutzer hat mithilfe einer KI ein Video erstellt. Darauf ist der Tesla-CEO zu sehen, wie er ein futuristisches Einrad fährt. Tesla-Kenner wissen aber, dass das nie passieren wird.

Weil die Falschmeldung auf X derart die Runde machte, rückte sogar der Besitzer der Social-Media-Plattform höchstpersönlich aus, um klarzustellen, dass es kein Tesla-Motorrad geben wird - zumindest solange er selbst Chef des Autoherstellers ist.

