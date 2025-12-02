Chinesische Tesla-Akkus sollen nur halb so lange halten

Die mangelhaften Batterien sollen auch in Tesla-Modellen vorkommen, die in Europa verkauft werden.

Wie lange der Akku in einem Tesla hält, hängt maßgeblich davon ab, woher die jeweilige Batterie stammt. Das hat die renommierte kroatische Spezialwerkstatt EV Clinic herausgefunden. Zwischen den Produktionsstätten für Tesla-Akkus gibt es demnach extreme Qualitätsunterschiede.

Im Mittelpunkt der Kritik stehen die Akkupakete aus der LG-Produktion im chinesischen Nanjing. Die LG-NCM811-Akkus weisen laut EV Clinic bereits nach 240.000 Kilometer eine kritische Degradation auf. Im Gegensatz dazu würden die Panasonic-Zellen aus US-Produktion selbst nach mehr als 400.000 Kilometer keine derartigen Probleme haben.

Mangelhaft sollen in erster Linie nur die Nickel-Mangan-Kobalt-Akkupakete (NMC) aus dem LG-Werk sein. Zur Anwendung kommen die minderwertigen Batterien übrigens in Long-Range- und Performance-Varianten verschiedener Tesla-Modelle, die auch in Europa verkauft werden.

➤ Mehr lesen: Diese Idee von Elon Musk ist komplett nach hinten losgegangen