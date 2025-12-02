Chinesische Tesla-Akkus sollen nur halb so lange halten
Wie lange der Akku in einem Tesla hält, hängt maßgeblich davon ab, woher die jeweilige Batterie stammt. Das hat die renommierte kroatische Spezialwerkstatt EV Clinic herausgefunden. Zwischen den Produktionsstätten für Tesla-Akkus gibt es demnach extreme Qualitätsunterschiede.
Im Mittelpunkt der Kritik stehen die Akkupakete aus der LG-Produktion im chinesischen Nanjing. Die LG-NCM811-Akkus weisen laut EV Clinic bereits nach 240.000 Kilometer eine kritische Degradation auf. Im Gegensatz dazu würden die Panasonic-Zellen aus US-Produktion selbst nach mehr als 400.000 Kilometer keine derartigen Probleme haben.
Mangelhaft sollen in erster Linie nur die Nickel-Mangan-Kobalt-Akkupakete (NMC) aus dem LG-Werk sein. Zur Anwendung kommen die minderwertigen Batterien übrigens in Long-Range- und Performance-Varianten verschiedener Tesla-Modelle, die auch in Europa verkauft werden.
Zu hohe Widerstandswerte
Gleichzeitig hat EV Clinic noch ein weiteres Problem mit den LG-NCM811-Akkus identifiziert. Sie lassen sich nämlich so gut wie gar nicht reparieren, was die kroatische Werkstatt auf zu hohe Widerstandswerte zurückführt.
Die deutlich besseren Panasonic-Zellen erreichen einen Innenwiderstand von 28 mΩ, wenn sie kaputt werden. Genauso so hoch sei der Wert bei den LG-Zellen bereits im Neuzustand, schreibt EV Clinic. In einem typischen LG-Modul mit 46 Zellen hat EV Clinic mehrmals über 15 Zellen mit mehr als 100 mΩ festgestellt, und die restlichen rund 30 Zellen hätten einen Innenwiderstand von mehr als 50 mΩ aufgewiesen.
Kaputte Zellen lassen sich nicht reparieren
Bei den besseren Panasonic-Akkus sei es möglich, einzelne kaputte Zellen zu tauschen und die Batterie auf diesem Weg zu reparieren. Das sei bei den LG-Akkus eben nicht möglich, weil auch die umliegenden Zellen erhöhte Widerstandswerte aufweisen und kurz nach dem Tausch ausgefallen sind. Aufgrund dieses Kaskadeneffekts sind herkömmliche Reparaturmethoden nutzlos und wirtschaftlich sinnlos, schreibt EV Clinic in ihrer Analyse.
