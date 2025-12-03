Chinesischer Booster explodiert bei Landung

Wie geplant erreichte die Rakete den Orbit. Die erste Stufe, also der Booster, hat es aber nicht zurück zum Landeplatz geschafft.

Am Mittwoch hat das private chinesische Weltraumunternehmen LandSpace den ersten Versuch gestartet, seine Zhuque-3-Rakete in den Orbit zu befördern. Den Start, den man im folgenden Video nachverfolgen kann, fand an einem abgelegenen Startplatz in der inneren Mongolei statt.

Wie geplant erreichte die Rakete den Orbit. Die erste Stufe, also der Booster, hat es aber nicht zurück zum Landeplatz geschafft . Stattdessen stürzte er ab und explodierte, wie CNN berichtet .

China will mit Unternehmen wie LandSpace zu einer “ starken Weltraumnation ” werden und Unternehmen wie SpaceX Konkurrenz machen. Laut LandSpace kam es zum Absturz des Boosters, weil während der Landephase eine Anomalie auftrat.

Laut dem Weltraumexperten Blaine Curcio, der das Unternehmen Orbital Gateway Consulting gegründet hat, war der erste Versuch von LandSpace zu “90 Prozent” erfolgreich. Er vermutet, dass die Explosion des Boosters auf ein strukturelles Problem oder eines, das mit dem Zünder oder dem Triebwerk zusammenhängt, zurückzuführen ist. „ Die Behebung dieses Problems wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber es wird keine Jahre dauern“, so Curcio gegenüber der CNN.

Auf Fehlersuche

Jetzt will das Unternehmen auf Fehlersuche gehen und die wiederverwendbare Rakete für zukünftige Missionen verbessern. Diese spielen eine große Rolle für Weltraummissionen. Denn sie können die Kosten von Raketenstarts erheblich senken.

Auch bei anderen Weltraumunternehmen war das Landen des Boosters beim ersten Versuch nicht sofort erfolgreich. So ging es auch SpaceX, dem Vorreiter in diesem Bereich. Und auch Blue Origin, der amerikanische Konkurrent von Elon Musks Unternehmen, scheiterte in diesem Jahr bei dem Versuch, die erste Stufe zu landen. Erst vor rund einem Monat ist es Blue Origin erstmals gelungen, den Booster erfolgreich zu landen.

Im Wettlauf mit SpaceX

Elon Musk selbst hat auch ein Auge auf die Fortschritte des chinesischen Unternehmens geworfen. Laut ihm spielt Starship zwar in einer anderen Liga. Das chinesische Unternehmen habe aber das Potenzial, die Falcon 9, also die wiederverwendbare Trägerrakete von SpaceX, zu übertreffen.